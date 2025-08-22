INDESPA ENTREGA DETALLES SOBRE APERTURA DE CONCURSO PARA ARMADORES ARTESANALES EN MAGALLANES ESTE 22 DE AGOSTO

Esta mañana, en el programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes”, Paula Ocaranza Barrera, coordinadora regional del Gobierno Regional en Indespa, conversó con la ciudadanía para informar sobre la próxima apertura del concurso dirigido a armadores de la pesca artesanal, iniciativa que busca fortalecer al sector a través de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

El concurso, que abrirá su plataforma de postulación mañana viernes 22 de agosto, se desarrollará en modalidad 100% online. Entre los principales requisitos se encuentran contar con el Registro Pesquero Artesanal (RPA) vigente, presentar solo una embarcación por postulación, y disponer de cédula de identidad al día, además de información actualizada de contacto, dirección, números de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.

Ocaranza destacó que los armadores deberán adjuntar tanto el RPA personal como el de la embarcación, y subrayó la importancia de cumplir con todos los datos solicitados para evitar problemas en el proceso de admisión.

Asimismo, recordó que Indespa, institución creada en 2019, mantiene su compromiso con el desarrollo de la pesca artesanal en Magallanes, ofreciendo apoyo directo a través de financiamiento, asistencia técnica y capacitación.

Para quienes requieran orientación presencial, se encuentran habilitadas las oficinas de atención en Punta Arenas (Julio Roca 911, oficinas 8 y 9, segundo piso) y en Puerto Natales (Angamos 640), con horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs.

Las consultas también pueden realizarse al +56 9 8693 3838.





