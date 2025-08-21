Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

SEREMI DE AGRICULTURA CONVOCA A WEBINAR DE LA RED AGROCLIMÁTICA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD DE AGUA Y NIEVE EN EL TERRITORIO

​El encuentro abordará el estado actual de los recursos hídricos y nivales, entregando información clave para la gestión agrícola y territorial.

seremiminagriwebinar
¿Tenemos suficiente agua y nieve disponible en el territorio? Ésta es la gran pregunta que buscará responder el segundo webinar de la Red Agroclimática, RAN – Agromet el martes 26 de agosto entre las 9:30 y las 12:00 horas, horario de Santiago. 10:30 a 13:00 horario regional.

Este encuentro virtual gratuito es parte del ciclo de charlas agroclimáticas de la RAN - AGROMET y cerrará el invierno 2025 con miradas estratégicas y proyección del recurso hídrico.

El Subsecretario de Agricultura; Alan Espinoza Ortiz, destacó la importancia de este tipo de encuentros para la comunidad nacional del agro, ya que: "es necesario revisar, junto con los especialistas, cómo se han comportado las variables agrometeorológicas durante el invierno y qué se espera para la primavera para que las y los agricultores y técnicos estén preparados para enfrentar posibles amenazas y planifiquen sus labores de campo oportunamente".

Por su parte, la Seremi de Agricultura de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Irene Ramírez Mérida invitó especialmente a los productores, profesionales y t écnicos del mundo agrícola y ganadero regional, subrayando que: "Es fundamental que nuestros agricultores y ganaderos cuenten con información técnica confiable para planificar sus decisiones de manejo. Este tipo de instancias permite anticiparse a los escenarios climáticos y fortalecer la gestión en áreas clave como el riego y la disponibilidad de agua para la bebida animal. El acceso a conocimientos entregados por especialistas se traduce en mejores herramientas de previsión y en un uso más eficiente de un recurso vital como es el agua."

 Programa

Durante la reunión, expositores del Ministerio de Agricultura, la Fundación para el Desarrollo Frutícola, la Dirección General de Aguas y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) realizarán las siguientes exposiciones: "Análisis de los Indicadores de Invierno y Primavera", "Estado de la Nieve y Proyección de la Calidad del Agua" e "Invierno en la Zona Sur, Agua Disponible" e "Invierno en la Zona Norte".

RAN -Agromet

Cabe recordar que la Red Agroclimática Nacional RAN – Agromet es una alianza público-privada materializada el 2013, cuya misión es proveer información de este ámbito en tiempo real y analizar las condiciones climáticas para el sector agrícola, integrando a más de 400 estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en todas las regiones del país.

Esta Red está integrada por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX), el Centro Cooperativo para el Desarrollo Vitivinícola S.A., la Asociación Vinos de Chile A.G., y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).


INSTALAN TÓTEM DE AUTO ATENCIÓN PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR EN ZONA AUSTRAL

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

