PRIMEROS EN PARTICIPAR, PRIMEROS EN DESTACAR: BENJAMÍN LÓPEZ Y CATALINA JARPA CONSIGUEN VICECAMPEONATO NACIONAL DE CUECA INCLUSIVA

Magallanes estuvo presente en el campeonato nacional de cueca inclusiva. En su primera participación en el certamen que se realiza hace cinco años, la pareja integrada por Benjamín López y Catalina Jarpa obtuvo el vicecampeonato, destacando entre delegaciones de todo el país. El evento se desarrolló en Peumo entre el 14 y el 16 de agosto, y marcó un nuevo paso en la presencia de la región austral en instancias culturales de alcance nacional.

