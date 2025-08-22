22 de agosto de 2025
PRIMEROS EN PARTICIPAR, PRIMEROS EN DESTACAR: BENJAMÍN LÓPEZ Y CATALINA JARPA CONSIGUEN VICECAMPEONATO NACIONAL DE CUECA INCLUSIVA
Magallanes estuvo presente en el campeonato nacional de cueca inclusiva. En su primera participación en el certamen que se realiza hace cinco años, la pareja integrada por Benjamín López y Catalina Jarpa obtuvo el vicecampeonato, destacando entre delegaciones de todo el país. El evento se desarrolló en Peumo entre el 14 y el 16 de agosto, y marcó un nuevo paso en la presencia de la región austral en instancias culturales de alcance nacional.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
