21 de agosto de 2025

GOBIERNO ACOGE PETICIÓN DEL DIPUTADO BIANCHI PARA QUE EL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DEJE RECURSOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS DE MAGALLANES

​La iniciativa, presentada este lunes en el Congreso, modificará el actual FONDEMA para que nuevos recursos se anticipen y lleguen directamente a las personas de la región.

ministromarceldiputadobianch

​El diputado Magallánico, Carlos Bianchi, junto al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmaron que el nuevo proyecto de ley que establece
incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados, considerará una renovación al actual FONDEMA, para que parte de los nuevos recursos que se generen queden en la región de Magallanes y vayan directamente en beneficio de las personas.

Según el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, "se establecen un conjunto de incentivos al desarrollo de esta industria en la región de Magallanes, como un beneficio tributario a quienes usen el hidrógeno verde en sus procesos industriales aquí en Chile. Por otro lado hay un beneficio para el inversionista a través de beneficios tributarios relacionados con el impuesto de primera categoría y por otra parte hay también un beneficio para la región dado que el aporte de los inversionistas se anticipa respecto de lo que está actualmente establecido y eso va a permitir que la región cuente con recursos para desarrollar la infraestructura y servicios. Agradezco al diputado Carlos Bianchi que ha estado constantemente insistiéndonos en la importancia de avanzar en este tema, la importancia estratégica que tiene el hidrógeno verde para la región de Magallanes y también el adelantar el aporte a la región".

Por su parte, el diputado independiente Carlos Bianchi, se mostró satisfecho por la buena recepción del Ejecutivo ante una demanda muy anhelada por la región "El hidrógeno verde no puede ser como el salmón, no puede ser como el cordero, no puede ser como la centolla, para graficarlo de manera muy simple, que la gente de la región de Magallanes ve cómo esto se va de la región y no queda ningún beneficio. Hay un instrumento que es el FONDEMA, este Fondo de Desarrollo Regional, que fue creado por los hidrocarburos como un impuesto, pero que tiene que ver sólo con lo productivo, no con lo social, y lo que hemos pedido al ministro Mario Marcel y al Gobierno es que lo que pueda generar la industria del hidrógeno verde vaya en directo beneficio de las personas más carenciadas, de nuestros adultos mayores, de los hogares más vulnerables. De tal suerte que se vea que esta industria contribuye no sólo al desarrollo, no sólo al crecimiento de Chile y la región, sino que además a los temas humanos y sociales".

El proyecto, ingresado esta semana a la Cámara de Diputados, dentro de las próximas semanas debiese comenzar a discutirse en Comisión de Hacienda, donde Bianchi como integrante permanente le dará la mayor prioridad.

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

