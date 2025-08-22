EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Tte. Coronel Rafael Delard de Rigoulieres Quedada, Comandante de la Base Antártica del Ejército “Cap. Bernardo O’Higgins”, entregó un mensaje de calma a la comunidad tras el sismo de magnitud 7,6 registrado 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei.

La autoridad militar informó que la dotación de la base se encuentra en buen estado y que no hubo situaciones de riesgo. Además, precisó que la amenaza de tsunami fue cancelada luego de que los organismos especializados descartaran peligro para las costas del Territorio Antártico Chileno.





