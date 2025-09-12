DIPUTADA JAVIERA MORALES PLANTEA EVALUAR PRESENCIA MILITAR EN INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes y candidata a la reelección, Javiera Morales Alvarado, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional.

En primer lugar, realizó un balance del primer debate presidencial. La parlamentaria señaló que “creo que quedó claro que hay dos proyectos de país que se están disputando, algunos candidatos cercanos a un proyecto, otros defendiendo el otro, hay uno que tiene compromiso con la democracia, con los DDHH, que critica de frente el uso de bots o mecanismos para denostar a otros y por otro lado un grupo liderado por JAK que no da la cara, que no cree en los DDHH, que ataca a través de terceros”.

Morales también destacó aspectos ausentes en el encuentro: “no hubo nada sobre educación, sobre regiones, espero que sea algo que se mejore en las próximas ediciones”. Agregó además que “Jara fue la más atacada por los candidatos por ser la mejor que marca en las encuestas”.

En el ámbito regional, la diputada se refirió a la infraestructura crítica y a los desafíos que enfrenta Magallanes. Mencionó que en el norte del país, ante la situación migratoria y fronteriza, se ha contado con la presencia de militares en infraestructura considerada de vital importancia, planteando que una medida similar podría solicitarse para la región.





