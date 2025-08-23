23 de agosto de 2025
CARTELERA CULTURAL 23 DE AGOSTO
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Magallanes y Antártica Chilena
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
Noticias
Relacionadas
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909