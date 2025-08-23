UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

​Con el propósito de avanzar en la diversificación productiva e impulsar el crecimiento de Tierra del Fuego, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo gestionó un convenio entre el Grouwth Lab de la Universidad de Harvard y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En este contexto, se dio inicio en Porvenir a un estudio sobre crecimiento económico para Tierra del Fuego, financiado por la CAF.



El encuentro se realizó en el marco de la Mesa por la Diversificación Productiva de Tierra del Fuego, instancia que busca fortalecer sectores estratégicos como el turismo, la pesca, la salmonicultura, el comercio y el hidrógeno verde, en conjunto con la academia y los gremios locales.



El director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, afirmó al inicio de la jornada:“ Estoy aquí por invitación, en Porvenir, para hacer un estudio sobre las posibilidades de desarrollo de la región. He tenido la ocasión de hablar con muchos empresarios de Porvenir en pesca, turismo, hidrógeno verde y otras actividades. Veo con mucho entusiasmo, con mucho optimismo porque hay muchas posibilidades. Afortunadamente hay mucha energía y entusiasmo con las posibilidades del hidrógeno verde, muchas posibilidades de mejora en el turismo y la salmonera que había estado en problemas está en recuperación”.



Este trabajo se enmarca en el convenio gestionado por el Ministerio de Economía, que incluye a provincias de tres regiones del país: Biobío, Araucanía y la Provincia de Tierra del Fuego en Magallanes. El objetivo es generar información académica y práctica que permita diseñar políticas públicas de crecimiento y desarrollo sostenible.



La seremi de Economía, Marlene España, destacó por su parte: “ Lo más importante es que el Ministerio de Economía está gestionando este convenio entre la CAF y la Universidad de Harvard para poder hacer este estudio de crecimiento económico para Tierra del Fuego. Hemos tenido amplios diálogos y el profesor Hausmann está levantando toda esta información para preparar un informe que nos permita hacer un uso de ella con un respaldo a políticas públicas que aseguren en el largo plazo el crecimiento y el desarrollo del fomento productivo de Tierra del Fuego”.



En tanto, el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos, subrayó:“ Siguiendo el trabajo de la diversificación de la matriz productiva, el Ministerio de Economía junto con el Banco Interamericano han encargado a la Universidad de Harvard levantar información desde los distintos actores de la provincia. Hoy día nos hemos reunido con proyectos de hidrógeno verde, con el sector comercial y turístico, con la academia y también con el mundo local, alcaldes y concejales de las tres comunas, Primavera, Timaukel y Porvenir, para que ellos nos cuenten cuáles ven como puntos más frágiles en la instalación de una matriz productiva distinta a la que hoy día tenemos en la isla”.



Este estudio forma parte del compromiso del Gobierno de Chile y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de generar conocimiento, fortalecer capacidades locales y promover el desarrollo sostenible en territorios extremos como Magallanes.



En el corto plazo, CORFO y SERCOTEC han incrementado significativamente las transferencias para el fortalecimiento de emprendedores y pymes fueguinas. Solo en 2024, CORFO entregó más de M$383.000 a 21 beneficiarios de la provincia, y para octubre de 2025 se proyecta un monto histórico de M$424.000 a través de SERCOTEC. Asimismo, se encuentra en marcha el Programa Territorial Integrado para Turismo de Tierra del Fuego y Puerto Williams..





