AGACI Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA LANZAN COLECTA ANUAL EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se dio inicio a la colecta anual de la Agrupación Amigos de los Ciegos (AGACI), organización que desde hace 18 años trabaja en beneficio de las personas con discapacidad visual en la Región de Magallanes.





La actividad fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a la directiva de AGACI: su presidenta, Ester Andrade Oyarzo; el secretario, Luis Triñanes Córdova; y el socio integrante, Julio Sánchez Pérez.

​



La colecta se desarrollará de manera híbrida hasta fines de septiembre, teniendo como jornada central el próximo martes 9 de septiembre, en las calles de Puerto Natales. A través de esta campaña se espera reunir más de 5 millones de pesos en la provincia y superar los 50 millones de pesos a nivel regional, recursos que permitirán fortalecer los programas de rehabilitación, talleres de braille, orientación y movilidad, acondicionamiento físico, canto coral y teatro, entre otras iniciativas que contribuyen a la autonomía e integración social de las personas con discapacidad visual.

​



Durante el lanzamiento, el Delegado Ruiz Santana destacó la importancia de sumarse a esta causa solidaria, “Queremos invitar a toda la comunidad de Última Esperanza a colaborar con esta noble iniciativa. Junto a AGACI hemos trabajado en distintos espacios, y hoy reafirmamos nuestro compromiso para difundir y apoyar esta colecta, que va en directo beneficio de las y los vecinos con discapacidad visual de nuestra región. Ponerse una mano en el corazón y otra en el bolsillo es un gesto que hace la diferencia”, expresó.

​



Por su parte, el secretario de AGACI, Luis Triñanes, recalcó la trayectoria de esta instancia solidaria, “Hemos realizado esta colecta durante 18 años y siempre contamos con el respaldo de la comunidad. Nuestro objetivo es reunir 15 millones de pesos y seguir ampliando las oportunidades para más de 100 personas con discapacidad visual y sus familias que integran nuestra agrupación en Magallanes”, señaló.

​



La presidenta de AGACI, Ester Andrade Oyarzo, agregó que los aportes son fundamentales para sostener los talleres y proyectos que impulsan, “Nuestra meta es seguir creciendo y ofrecer más espacios de desarrollo para nuestros socios y socias. Si podemos superar la meta, mucho mejor, porque cada peso se traduce en más herramientas de inclusión”.

​



Quienes deseen colaborar desde ya pueden hacerlo a través de la Cuenta Corriente Banco Estado N° 91900131637, Rut 72.515.100-4, correo [email protected], en cualquier caja vecina o mediante www.webpay.cl.

​

