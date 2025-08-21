Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

AGACI Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA LANZAN COLECTA ANUAL EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

​Con el lema “Mi bastón me guía, tu mano me ayuda”, la campaña busca recaudar más de 50 millones de pesos a nivel regional y 5 millones en Puerto Natales.

colectaagacinatales

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se dio inicio a la colecta anual de la Agrupación Amigos de los Ciegos (AGACI), organización que desde hace 18 años trabaja en beneficio de las personas con discapacidad visual en la Región de Magallanes.


La actividad fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a la directiva de AGACI: su presidenta, Ester Andrade Oyarzo; el secretario, Luis Triñanes Córdova; y el socio integrante, Julio Sánchez Pérez.


La colecta se desarrollará de manera híbrida hasta fines de septiembre, teniendo como jornada central el próximo martes 9 de septiembre, en las calles de Puerto Natales. A través de esta campaña se espera reunir más de 5 millones de pesos en la provincia y superar los 50 millones de pesos a nivel regional, recursos que permitirán fortalecer los programas de rehabilitación, talleres de braille, orientación y movilidad, acondicionamiento físico, canto coral y teatro, entre otras iniciativas que contribuyen a la autonomía e integración social de las personas con discapacidad visual.


Durante el lanzamiento, el Delegado Ruiz Santana destacó la importancia de sumarse a esta causa solidaria, “Queremos invitar a toda la comunidad de Última Esperanza a colaborar con esta noble iniciativa. Junto a AGACI hemos trabajado en distintos espacios, y hoy reafirmamos nuestro compromiso para difundir y apoyar esta colecta, que va en directo beneficio de las y los vecinos con discapacidad visual de nuestra región. Ponerse una mano en el corazón y otra en el bolsillo es un gesto que hace la diferencia”, expresó.


Por su parte, el secretario de AGACI, Luis Triñanes, recalcó la trayectoria de esta instancia solidaria, “Hemos realizado esta colecta durante 18 años y siempre contamos con el respaldo de la comunidad. Nuestro objetivo es reunir 15 millones de pesos y seguir ampliando las oportunidades para más de 100 personas con discapacidad visual y sus familias que integran nuestra agrupación en Magallanes”, señaló.


La presidenta de AGACI, Ester Andrade Oyarzo, agregó que los aportes son fundamentales para sostener los talleres y proyectos que impulsan, “Nuestra meta es seguir creciendo y ofrecer más espacios de desarrollo para nuestros socios y socias. Si podemos superar la meta, mucho mejor, porque cada peso se traduce en más herramientas de inclusión”.


Quienes deseen colaborar desde ya pueden hacerlo a través de la Cuenta Corriente Banco Estado N° 91900131637, Rut 72.515.100-4, correo [email protected], en cualquier caja vecina o mediante www.webpay.cl.


agrupacionverdeesperanza

MEMORIA Y HOMENAJE EN LA FRONTERA: COMUNIDAD NATALINA RECORDÓ EL TERREMOTO BLANCO Y AL SARGENTO MEDINA

Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

