MÁS DE MIL ASISTENTES CELEBRARON CON ALEGRÍA EL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL GIMNASIO FISCAL DE PUNTA ARENAS

Pese a la lluvia, más de 1.200 personas participaron este sábado en la Gran Fiesta del Día de la Niñez, desarrollada en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, en una jornada cargada de alegría, color y actividades para toda la familia.

El evento fue organizado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Seremi del Deporte, con el apoyo de numerosas instituciones públicas y privadas. Desde las 15:30 hasta las 18:30 horas, el recinto se transformó en un verdadero parque de entretenciones, con juegos inflables, simuladores, muestras deportivas, exposiciones de vehículos de emergencia, pintacaritas, corpóreos, bailes, stands interactivos y mucho más.

“Esta actividad está siendo un completo éxito”, destacó el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic. “Quiero agradecer toda la coordinación y el despliegue del IND, Gobierno en Terreno, las instituciones, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería y servicios públicos que hoy han orientado su labor hacia la niñez. Esta es una actividad destinada a la familia y también un espacio para promover campañas como el “Buen Trato en Movimiento”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que promueven pequeñas acciones cotidianas para construir una sociedad más amable”.

El evento contó con una sala divergente y con la atención de funcionarias y funcionarios de todos los servicios e instituciones participantes, quienes contribuyeron activamente a generar un ambiente de seguridad, conocimiento, entretención y alegría para las familias. Estos espacios permitieron que la celebración fuera verdaderamente inclusiva y acogedora para todas las infancias.

“Nos propusimos hacer una fiesta que no dejara a nadie fuera”, subrayó el Seremi del Deporte, Alejandro Olate Levet. “Nos hemos superado todos los años en los hitos que realizamos a través del tremendo giro del IND para poder otorgar estos espacios de manera gratuita. Y esto es una fiesta, cierto, una fiesta para los niños, para las familias, no solamente en los servicios públicos sino que también en instituciones de las Fuerzas Armadas y dar a conocer la labor que se hace en nuestra región de Magallanes. Por lo tanto, las metas se superan año a año.”.

El encuentro fue también una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre organismos públicos y privados. Participaron activamente instituciones como el Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Gendarmería, PDI, Junji, Fundación Integra, Seremi de Salud, Servicio de Salud, Seremi de Educación, Servicio Local de Educación, Seremi de Agricultura, SAG, BancoEstado, Cruz Roja, Radio Controlados, Club de Leones, entre otros.

“Esta es una fiesta hecha con cariño, planificación y un profundo sentido del servicio”, señaló el Director Regional del IND, Héctor Serka. “Magallanes nuevamente nos sorprende. Estimamos más de mil asistentes, y el recinto ya nos quedó pequeño. El próximo año queremos ampliar el evento sumando el Centro Elige Vivir Sano. El programa Crecer en Movimiento, que impulsa esta iniciativa, cuenta con más de 150 talleres durante todo el año. Celebramos la niñez todos los días”.

Desde el ámbito educativo, el evento fue una instancia para visibilizar el trabajo colaborativo del sector. “Estamos muy contentos de participar como sector Educación”, expresó el Seremi de Educación, Valentín Aguilera. “En la región de Magallanes y Antártica Chilena hay más de treinta mil estudiantes en el sistema escolar, más de cuatro mil niños y niñas en la educación parvularia y por eso instituciones como el Servicio Local de Educación Pública, el programa Habilidades para la Vida de Junaeb, en conjunto con el Centro de Formación Técnica, JUNJI, Integra, los equipos de educación del Ministerio están hoy día acompañando, participando de esta hermosa fiesta que está dirigida a toda la niñez de nuestra región.”.

La Seremi de Salud, Lidia Amarales, también destacó la importancia de una mirada integral hacia el desarrollo infantil: “Es fundamental ver a los niños en forma integral, participando con sus padres en actividades físicas y lúdicas”, indicó. “Tenemos programas que van desde la promoción de la lactancia materna —con un 88% de los recién nacidos egresando del hospital alimentados con pecho— hasta el diagnóstico precoz del espectro autista, que hoy cuenta con atención interdisciplinaria en la atención primaria. Además, hemos incorporado anticuerpos monoclonales en nuestro plan de vacunación para evitar hospitalizaciones graves por virus sincicial. Aquí vemos cómo las políticas públicas están orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas”.

Las familias asistentes también valoraron la instancia

Sandra, madre de dos niños, señaló: “Es poco frecuente tener actividades tan variadas. Aunque llovía, decidimos venir a disfrutar. Los chicos lo pasaron genial”:

Héctor Ibáñez, papá primerizo en este evento, comentó: “Hay pocas actividades cuando el clima no acompaña. Aquí hay varias alternativas y se agradece”.

Mientras que Isabela Galindo, una niña entusiasta, destacó: “¡Está súper divertido! Te dan folletos, puedes pintar, jugar con plasticina… y lo mejor es que es gratis. Me encantaría que se repitiera”.

Martina, otra pequeña participante, resumió su experiencia así: “Me pareció bien porque vine con mi amiga. Fue un buen día con muchas actividades divertidas”.

La jornada contó con la participación activa de diversas autoridades regionales, entre ellas la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, Seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, Seremi del Deporte, Alejandro Olate, Seremi de Educación, Valentín Aguilera, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, Seremi de Salud, Lidia Amarales, Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat y Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Goich. También estuvieron presentes la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, el Director Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka y representantes del Servicio Local de Educación Pública, reafirmando el compromiso intersectorial con el bienestar y desarrollo integral de la niñez.

En el evento todos disfrutaron de la música, lindos corpóreos, bailes, animalitos, simulador de vuelo, diversas disciplinas deportivas y cientos de sonrisas, consolidando una celebración participativa, inclusiva y profundamente comunitaria, y dejando una huella positiva en las familias asistentes.





