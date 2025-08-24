Punta Arenas,
24 de agosto de 2025

CONAF ABRIÓ LA CONVOCATORIA DE BRIGADISTAS FORESTALES PARA EL PERIODO DE MAYOR OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES 2025–2026

Se dispuso para este año más de 3.500 cupos a lo largo de 14 regiones del país, incluida Magallanes. ​

brigadistas en contención de incendio

Desde este miércoles 21 de agosto se abrió la convocatoria para postular en distintas regiones del país a los cupos que ofrece la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para integrar las brigadas forestales para el periodo 2025-2026. 

Entre las regiones se encuentra Magallanes junto a las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén y Magallanes. 

Las personas interesadas podrán acceder a los formularios de inscripción por región, además de conocer el perfil del cargo y los pasos de selección, a través del sitio web oficial de CONAF.

A nivel nacional son 3.500 puestos de trabajo que se están lanzando para la postulación regional que ya pueden encontrar al ingresar a www.conaf.cl. Están distribuidos desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Magallanes, para formar parte de los equipos entre septiembre de este año hasta el mes de mayo del próximo año aproximadamente. Serán 319 brigadas forestales a nivel nacional las que van a ser implementadas en todo Chile.

Dentro de los requisitos que tendrán que cumplir las y los postulantes se consideran poseer una salud compatible con las funciones encomendadas y no registrar antecedentes penales de ningún tipo, entre otros.

Para esta temporada, el Gobierno casi ha duplicado el presupuesto de combate y prevención de incendios que incluye también la contratación de brigadistas, además de exigir un un test psicológico más riguroso a la hora de selección del personal.  

La postulación de los brigadistas contempla seis etapas: convocatoria; recepción de antecedentes; verificación de requisitos; evaluaciones (físicas, técnicas, psicolaborales); selección y contratación. La convocatoria se mantendrá abierta hasta completar los cupos disponibles.

Los postulantes a brigadistas que resulten seleccionados recibirán capacitación especializada en comportamiento del fuego, uso de herramientas y equipos, seguridad y protocolos operativos, además de entrenamiento práctico en terreno con instructores de amplia experiencia nacional e internacional que les permita una operación óptima de cara a la nueva temporada de incendios que se avecina.


COMPROMISOS INTERNACIONALES SUSTENTABLES: GOBIERNO REGIONAL REACTIVA COMITÉS DE RESERVA DE BIÓSFERAS DE MAGALLANES, TORRES DEL PAINE Y CABO DE HORNOS

