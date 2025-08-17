Punta Arenas,
17 de agosto de 2025

CONAF REALIZA PRIMERA JORNADA DE PROGRAMA "ESCUELAS PREPARADAS" EN SENO OBSTRUCCIÓN

Ubicada a 65 km de Puerto Natales. ​

Alumnos aprenden sobre el uso del dron en la prevención y combate de incendios forestales (1)

En la Escuela Básica "Seno Obstrucción", localidad costera ubicada a 65 km de Puerto Natales, se realizó la primera jornada del programa Escuelas Preparadas y que lleva adelante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes.

Se trata de un programa realizado en conjunto con el Ministerio de Educación y SENAPRED orientado a las escuelas rurales de todo el país para fortalecer la preparación y prevención ante incendios forestales, ya sea a través de los contenidos pedagógicos o capacitación de las comunidades educativas.

En esta ocasión, el equipo de prevención de la provincia de Última Esperanza  de CONAF se trasladó hasta la localidad de Seno Obstrucción, para realizar la primera jornada del programa con los estudiantes de la pequeña escuela rural que allí  funciona.

Alumnos y alumnas de la escuelita recibieron conocimientos vinculados a causas, consecuencias y medidas de prevención en incendios forestales, así como también pudieron conocer el despliegue de tecnología que se utiliza en situaciones incendios en zonas rurales.


El taller permitió el intercambio de experiencias y debate sobre el futuro de las Reservas de la Biosfera en Magallanes

TALLER ANALIZÓ FUTUROS DESAFÍOS DE RESERVAS DE LA BIOSFERA EN MAGALLANES POR NUEVA LEY SOBRE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


FESTIVAL DEL CANTAR PENITENCIARIO DEFINIÓ A SUS PARTICIPANTES EN VIBRANTE PRESELECCIÓN

FESTIVAL CANTAR PRELIMINAR2

FESTIVAL DEL CANTAR PENITENCIARIO DEFINIÓ A SUS PARTICIPANTES EN VIBRANTE PRESELECCIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

foto_0000000220250815184533

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

cajerapuq

CAJERA SE COLUDIÓ CON CLIENTE PARA NO COBRARLE EN SUPERMERCADO DE PUNTA ARENAS

