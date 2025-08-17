CONAF REALIZA PRIMERA JORNADA DE PROGRAMA "ESCUELAS PREPARADAS" EN SENO OBSTRUCCIÓN

En la Escuela Básica "Seno Obstrucción", localidad costera ubicada a 65 km de Puerto Natales, se realizó la primera jornada del programa Escuelas Preparadas y que lleva adelante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes.

Se trata de un programa realizado en conjunto con el Ministerio de Educación y SENAPRED orientado a las escuelas rurales de todo el país para fortalecer la preparación y prevención ante incendios forestales, ya sea a través de los contenidos pedagógicos o capacitación de las comunidades educativas.

En esta ocasión, el equipo de prevención de la provincia de Última Esperanza de CONAF se trasladó hasta la localidad de Seno Obstrucción, para realizar la primera jornada del programa con los estudiantes de la pequeña escuela rural que allí funciona.

Alumnos y alumnas de la escuelita recibieron conocimientos vinculados a causas, consecuencias y medidas de prevención en incendios forestales, así como también pudieron conocer el despliegue de tecnología que se utiliza en situaciones incendios en zonas rurales.



