INVITAN A ENCUENTRO CIUDADANO PARA CONFORMAR EL COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ

El próximo jueves 28 de agosto a las 18.30 horas en el Salón del Instituto Antártico Chileno (Plaza Muñoz Gamero 1055), se realizará el Encuentro Regional Ciudadano por Escazú, actividad organizada por el Ministerio del Medio Ambiente.

El Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro invitó a la comunidad a participar en este encuentro que busca promover la creación del Comité Regional por Escazú. “Queremos involucrar a los diversos actores de la región en la conformación del comité regional, instancia de participación que permitirá un trabajo colaborativo del sector público, académico, privado y sociedad civil. Además, este comité – integrado por 16 personas- apoyará el Ministerio del Medio Ambiente en el seguimiento a las 271 medidas y compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, cuyos pilares son la justicia ambiental, democracia, participación y protección a defensoras y defensores ambientales”.

Magallanes es una de las 5 regiones que decidieron crear un Comité Regional para la gobernanza de Escazú, con participación ampliada de la ciudadanía, a diferencia de otras regiones que optaron por que esta labor la asumieran los Consejos Consultivos del Medio Ambiente.

La jornada del 28, contará con la exposición de Gabriel Mendoza Miranda, coordinador nacional del Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú en el Ministerio del Medio Ambiente, quien abordará los avances en la implementación del Acuerdo, los principales lineamientos de la gobernanza, su base normativa y las etapas del proceso de conformación del Consejo Nacional de Escazú y los Comités Regionales por Escazú.

Este proceso representa marca un hito en la construcción de una gobernanza ambiental democrática, transparente, inclusiva y con pertinencia territorial, y constituye un llamado a todos los sectores —público, privado, académico, sociedad civil y ciudadanía organizada— a participar activamente en la implementación de este acuerdo internacional.

Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile

Luego de un amplio proceso participativo e informado, que incluyó una participación temprana y posterior consulta ciudadana, el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030 (PIPE) fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en abril del 2024. Este plan está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Estos puntos coinciden con los principales pilares del Acuerdo de Escazú. Conoce más en https://escazu.mma.gob.cl/

