Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

24 de agosto de 2025

INVITAN A ENCUENTRO CIUDADANO PARA CONFORMAR EL COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ

El Acuerdo de Escazú enfatiza la importancia de la participación activa y significativa de la comunidad en la toma de decisiones ambientales. ​

IMG_3309

El próximo jueves 28 de agosto a las 18.30 horas en el Salón del Instituto Antártico Chileno (Plaza Muñoz Gamero 1055), se realizará el Encuentro Regional Ciudadano por Escazú, actividad organizada por el Ministerio del Medio Ambiente.

El Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro invitó a la comunidad a participar en este encuentro que busca promover la creación del Comité Regional por Escazú. “Queremos involucrar a los diversos actores de la región en la conformación del comité regional, instancia de participación que permitirá un trabajo colaborativo del sector público, académico, privado y sociedad civil. Además, este comité – integrado por 16 personas- apoyará el Ministerio del Medio Ambiente en el seguimiento a las 271 medidas y compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, cuyos pilares son la justicia ambiental, democracia, participación y protección a defensoras y defensores ambientales”.

Magallanes es una de las 5 regiones que decidieron crear un Comité Regional para la gobernanza de Escazú, con participación ampliada de la ciudadanía, a diferencia de otras regiones que optaron por que esta labor la asumieran los Consejos Consultivos del Medio Ambiente.

La jornada del 28, contará con la exposición de Gabriel Mendoza Miranda, coordinador nacional del Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú en el Ministerio del Medio Ambiente, quien abordará los avances en la implementación del Acuerdo, los principales lineamientos de la gobernanza, su base normativa y las etapas del proceso de conformación del Consejo Nacional de Escazú y los Comités Regionales por Escazú.

Este proceso representa marca un hito en la construcción de una gobernanza ambiental democrática, transparente, inclusiva y con pertinencia territorial, y constituye un llamado a todos los sectores —público, privado, académico, sociedad civil y ciudadanía organizada— a participar activamente en la implementación de este acuerdo internacional.

Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile

Luego de un amplio proceso participativo e informado, que incluyó una participación temprana y posterior consulta ciudadana, el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030 (PIPE) fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en abril del 2024. Este plan está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Estos puntos coinciden con los principales pilares del Acuerdo de Escazú. Conoce más en https://escazu.mma.gob.cl/


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

Leer Más

Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


2025-08-22-musicarte-8
nuestrospodcast
Foto campaña

GOBIERNO LANZA CAMPAÑA PARA SUMAR MÁS FAMILIAS DE ACOGIDA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
2025-08-22-musicarte-8

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
redsaludcorazonzf

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES E IST CONMEMORAN EL MES DEL CORAZÓN CON JORNADA DE SALUD EN ZONA FRANCA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ivaniasalinasvillanueva

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.