CONCLUYE SEGUNDA JORNADA EN ÁREA DE BÚSQUEDA EN BAHÍA SEA

Tras cumplirse 48 horas desde el inicio del Caso SAR “Ana Belén”, este 23 de agosto concluyó la segunda jornada de operaciones en Bahía Sea, sin novedades respecto del hallazgo de los tres tripulantes aún desaparecidos de la Lancha Motor “Ana Belén”.

Durante la mañana, efectivos aeronavales del Helicóptero N-44 evacuaron con éxito al tripulante Juan Andrés Rojas Casco, quien fue trasladado a bordo del OPV “Marinero Fuentealba” para su posterior navegación a Puerto Williams, situación que se concretó alrededor de las 19:00 horas.

Tras su extracción aérea, el paciente fue estabilizado y monitoreado por personal de sanidad naval en la unidad, hasta su ingreso.

Mañana las operaciones se retoman a contar de las 08:00 AM en el área de operaciones

