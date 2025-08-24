Punta Arenas,
24 de agosto de 2025

LA COMPAÑÍA DE TEATRO LA CANALLA REALIZA LABORATORIO DE SOMBRAS Y PRESENTA "LA HERENCIA DEL MAR" EN PUNTA DELGADA

​ ​ La iniciativa fue financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ​

DSC01122 (1)

El jueves 21, la Compañía de Teatro La Canalla llegó hasta la Escuela de Punta Delgada para llevar a cabo su Laboratorio de Sombras, una actividad que reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad en torno a la exploración artística y la creatividad. La iniciativa fue financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa Identidad Regional, reafirmando el compromiso regional con la educación artística y la difusión de las artes escénicas.

Durante la jornada, los artistas Andrés Guzmán y Natalia Sánchez guiaron a los y las participantes en ejercicios de sombras y narración visual, fomentando la experimentación con la luz, el cuerpo y la imaginación. La experiencia permitió a los estudiantes interactuar con técnicas de teatro poco convencionales y desarrollar habilidades expresivas de manera lúdica y colaborativa.

Como parte de la actividad, los asistentes también presenciaron la obra "La Herencia del Mar", escrita por Roxana Palma y presentada por La Canalla. El montaje combina elementos teatrales y visuales para reflexionar sobre la identidad, el patrimonio natural y la relación de las comunidades con el entorno marino de la región, generando un espacio de conversación y aprendizaje para todos los presentes.

La actividad fue destacada por la participación activa de la comunidad educativa, que valoró la oportunidad de acercarse al teatro desde una perspectiva práctica y experimental. Para la compañía, estas jornadas forman parte de su misión de acercar las artes escénicas a espacios educativos y territorios aislados de Magallanes, fortaleciendo la creatividad, la imaginación y el sentido de pertenencia cultural en niños y jóvenes de la región.


