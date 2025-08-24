LITERATURA Y TEATRO MARCARON LA SEGUNDA JORNADA DE LA FERIA DEL LIBRO

Pese a la intensa lluvia que acompañó este sábado a Punta Arenas, la segunda jornada de la XXVII Feria del Libro Dinko Pavlov “A 80 años del Nobel de Gabriela Mistral” se desarrolló con gran participación de público en el Centro Cultural Municipal.

El alcalde Claudio Radonich valoró la alta asistencia y el ambiente vivido durante este segundo día. “Ha sido una jornada muy activa. Desde la mañana hemos tenido venta de libros, un rincón especial para niños y, además, el estreno de la obra Alicia en el País de las Maravillas por el elenco del Teatro Municipal. Esta puesta en escena es un clásico literario que conecta a los más pequeños con el mundo de los libros, y continuará mañana domingo a las 16:30 horas”, señaló.

El programa también incluyó presentaciones de libros que atrajeron a numerosos asistentes. Entre ellas, la conferencia Carabineros de Chile en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a cargo del general Marco Alvarado, el periodista Carlos Lamoza y el historiador Francisco Sánchez; y la exposición del periodista y escritor magallánico Davor Gjuranovic, quien presentó su obra La sombra del Penacho.

Gjuranovic expresó su satisfacción por volver a la región con un libro que ya alcanza su cuarta edición. “Me emociona estar en Magallanes, esta vez como escritor. Este trabajo reúne más de diez años de investigación sobre la historia política y militar del país. Ver la feria llena es una señal de que el interés por la lectura sigue muy vivo”, indicó.

Desde el mundo editorial, Bárbara González, representante de Trayecto Editorial, destacó la buena recepción del público. “La feria ha sido muy positiva, con niños, jóvenes y adultos mayores participando. En un lugar tan aislado como Magallanes, la gente aprovecha de llevar varios títulos. Hemos visto mucho interés en la novela histórica, mientras que los jóvenes prefieren literatura romántica y los niños se sienten atraídos por libros con ilustraciones llamativas”, comentó.

Radonich reiteró la invitación a la jornada final de este domingo, que se extenderá de 11:00 a 20:00 horas, y que nuevamente contará con presentaciones teatrales, conferencias y stands de venta de libros. “Lo que buscamos es que los niños se involucren y que los adultos encuentren aquí títulos destacados, incluso récord de ventas a nivel nacional. El libro, ya sea en papel o digital, sigue siendo un espacio de encuentro y conocimiento”, afirmó el jefe comunal.









