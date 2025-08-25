Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

GRAN CONVOCATORIA TUVO LA TERCERA FECHA DE LA LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO

​Más de 230 jóvenes han participado este año en la competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes y la Asociación de Atletismo de Magallanes.

La pista atlética del Estadio Fiscal volvió a recibir a decenas de estudiantes en la tercera fecha de la Liga Escolar de Atletismo, certamen que busca fomentar la disciplina en edades tempranas y proyectar a los jóvenes hacia el desarrollo competitivo en los clubes federados de la ciudad.


La iniciativa, organizada por la Asociación Deportiva Local de Atletismo de Magallanes y patrocinada por la Fundación Municipal de Deportes, ya suma más de 230 atletas inscritos en esta segunda versión, cifra que supera a la del año pasado y que refleja el creciente interés por la actividad en la comuna.


El alcalde Claudio Radonich destacó el alcance de este programa. "Estamos muy contentos porque hasta ahora llevamos 11 disciplinas con campeonatos permanentes. Solo en la liga deportiva estudiantil municipal participan más de 1.300 niños durante todo el año. Nuestro compromiso es invertir en actividades que generen más oportunidades de práctica deportiva, asociándonos con clubes y federaciones, y asegurando que los deportistas tengan espacios para competir y progresar", afirmó.


En tanto, Eduardo Manzo, profesor de Educación Física y entrenador nacional de atletismo, valoró el entusiasmo mostrado por los escolares: "Lo más importante es que los jóvenes tengan la posibilidad de participar. Aquí se combinan distintas pruebas de saltos, lanzamientos y velocidad, lo que permite orientar a cada niño hacia la especialidad que más se ajusta a sus capacidades. Más allá de los resultados, lo más lindo es ver la alegría de los chicos y el apoyo de sus familias".


Para los propios deportistas, la liga representa una instancia clave de crecimiento. Así lo expresó Diego Santander, uno de los participantes: "Estoy feliz de estar acá, entrené muchos meses para esto. Me encanta competir y quiero seguir esforzándome. Recomiendo a otros que lo prueben, porque es un tremendo deporte".


Desde la Fundación Municipal de Deportes, su encargado Jonathan Mansilla subrayó que el trabajo apunta a fortalecer la base formativa: "Buscamos que los niños puedan participar desde temprana edad, en lugares adecuados y con jueces competentes. Por eso también hemos impulsado capacitaciones a entrenadores y jueces, porque para que haya atletas hay detrás familias, entrenadores y dirigentes que apoyan. Queremos que esta red siga creciendo en atletismo y en muchas otras disciplinas".


La Liga Escolar de Atletismo se desarrolla entre abril y noviembre, en seis fechas programadas en el Estadio Fiscal. La próxima cita será el 5 y 6 de septiembre, con entrada liberada para el público y participación gratuita para los escolares.


