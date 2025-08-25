Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

​ESCUELITA DE LENGUAJE "RAYITO DE LUZ" CELEBRA SU 13° ANIVERSARIO CON ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y FAMILIARES

Almorzando con Checho.

aniversariojardin

La escuelita especial de lenguaje Rayito de Luz celebró con entusiasmo sus 13 años de trayectoria, dedicada al apoyo educativo y terapéutico de niños y niñas desde los tres años de edad. Con una serie de actividades recreativas, solidarias y comunitarias, la institución reafirmó su compromiso con la educación personalizada y el desarrollo integral de los menores.

Entre las iniciativas destacadas, se realizó la entrega de 21 canastas familiares con víveres, recolectadas por los apoderados de los niños como parte de una campaña solidaria en beneficio de adultos mayores del programa "Punta Arenas te Cuida", perteneciente al Cesfam Carlos Ibáñez del Campo. La directora del recinto de salud, visiblemente emocionada, recibió el aporte agradeciendo el gesto solidario de la comunidad educativa.

Durante la semana de aniversario, los cursos de jornada mañana y tarde se organizaron en alianzas: la Alianza Negra, compuesta por los niveles Medio Mayor y Kínder, y la Alianza Roja, formada por Pre-Kínder A y B. Los niños participaron en juegos y desafíos, acumulando puntajes para sus equipos. Además, se llevó a cabo una animada zumbatón junto a los apoderados, una rifa solidaria (cuyo sorteo será el próximo lunes 25 de agosto), y una colorida caravana que recorrió las principales calles de Punta Arenas, llenando de alegría la ciudad.

La recaudación de la rifa será destinada a la adquisición de pizarras interactivas, fortaleciendo así las herramientas pedagógicas del recinto, que ya cuenta con transporte escolar propio, brindando un apoyo integral a las familias.

El broche de oro de las celebraciones será el Festival de la Familia, programado para este sábado 6 de septiembre en el gimnasio del colegio Padre Hurtado, donde habrá bailes, concursos y actividades lúdicas protagonizadas por los niños y sus familias.

La directora del establecimiento, Evelyn Ruiz Asencio, expresó con orgullo que, a lo largo de estos 13 años, la escuelita ha asumido un papel muy importante en la comunidad:

“Aunque muchas veces nos han planteado crecer como institución, preferimos seguir trabajando con grupos pequeños. Valoramos más la atención personalizada, con un máximo de 15 niños por curso, acompañados por una educadora y dos técnicos.”

Actualmente, el proceso de matrícula para el año 2026 ya se encuentra abierto. Pueden ingresar niños y niñas desde los tres años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente.

La escuelita “Rayito de Luz”, con financiamiento subvencionado, agradece el respaldo de todas las familias que han confiado en su proyecto educativo durante estos años.



