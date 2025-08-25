AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS GENERA ALTA DEMANDA EN URGENCIAS MUNICIPALES

La Municipalidad de Punta Arenas informó un aumento considerable en las atenciones de urgencia producto de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, lo que ha generado una mayor presión en los tres Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR).

El alcalde Claudio Radonich explicó que en los SAPU se está atendiendo en promedio a 180 personas por jornada, lo que significa un 40% más de lo habitual. El 70% de estas consultas corresponde a problemas respiratorios, mayoritariamente en menores de edad. Esta situación ha implicado tiempos de espera cercanos a las cuatro horas.

En el SAR, la situación es similar: de 100 consultas diarias se pasó a 140 casos por día, con la misma proporción de cuadros respiratorios.

Para enfrentar esta mayor demanda, a partir del lunes se sumarán cuatro médicos y cuatro kinesiólogos que reforzarán los equipos en los SAPU y el SAR.

"Pedimos comprensión a los vecinos, ya que las atenciones pueden demorar. Lo importante es que todos están siendo atendidos y sin derivaciones graves. Solicitamos priorizar las urgencias respiratorias y, en caso de consultas menores, acudir en horarios diurnos", señaló el jefe comunal.

El director de Salud de la Corporación Municipal, Pedro Jofré, indicó que este invierno se han registrado más de 200 consultas diarias en la red municipal, lo que representa un 20% de aumento respecto a otros periodos.

En tanto, el referente técnico del área de Salud, Víctor Fuentes, llamó a los padres a estar atentos a signos de alerta en los niños, como fiebre persistente, dificultades para respirar o decaimiento general, y recomendó no enviarlos al colegio en caso de síntomas respiratorios evidentes.

Desde la Municipalidad destacaron que, pese a la alta demanda, los equipos de salud están respondiendo y se reforzarán en los próximos días para continuar entregando atención a toda la comunidad.

