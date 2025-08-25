Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS GENERA ALTA DEMANDA EN URGENCIAS MUNICIPALES

​El Municipio refuerza equipos médicos y kinésicos para enfrentar el alza de casos, principalmente en niños.

SAPU (9)

La Municipalidad de Punta Arenas informó un aumento considerable en las atenciones de urgencia producto de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, lo que ha generado una mayor presión en los tres Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR).

El alcalde Claudio Radonich explicó que en los SAPU se está atendiendo en promedio a 180 personas por jornada, lo que significa un 40% más de lo habitual. El 70% de estas consultas corresponde a problemas respiratorios, mayoritariamente en menores de edad. Esta situación ha implicado tiempos de espera cercanos a las cuatro horas.

En el SAR, la situación es similar: de 100 consultas diarias se pasó a 140 casos por día, con la misma proporción de cuadros respiratorios.

Para enfrentar esta mayor demanda, a partir del lunes se sumarán cuatro médicos y cuatro kinesiólogos que reforzarán los equipos en los SAPU y el SAR.

"Pedimos comprensión a los vecinos, ya que las atenciones pueden demorar. Lo importante es que todos están siendo atendidos y sin derivaciones graves. Solicitamos priorizar las urgencias respiratorias y, en caso de consultas menores, acudir en horarios diurnos", señaló el jefe comunal.

El director de Salud de la Corporación Municipal, Pedro Jofré, indicó que este invierno se han registrado más de 200 consultas diarias en la red municipal, lo que representa un 20% de aumento respecto a otros periodos.

En tanto, el referente técnico del área de Salud, Víctor Fuentes, llamó a los padres a estar atentos a signos de alerta en los niños, como fiebre persistente, dificultades para respirar o decaimiento general, y recomendó no enviarlos al colegio en caso de síntomas respiratorios evidentes.

Desde la Municipalidad destacaron que, pese a la alta demanda, los equipos de salud están respondiendo y se reforzarán en los próximos días para continuar entregando atención a toda la comunidad.


CHILE REAFIRMA SU LIDERAZGO EN LA CIENCIA ANTÁRTICA CON EXITOSO ISAES 2025 EN PUNTA ARENAS

Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST LIDERA CON 28% EN PRIMERA VUELTA Y AVENTAJARÍA A JARA POR 13 PUNTOS EN BALOTAJE

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

embaustralia

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

criteriaencuesta

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

SUBDERE LANZA CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE LA LEY CHOLITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

