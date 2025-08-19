19 de agosto de 2025
COMPAÑÍA CHINA ZHIHUI YOUPIN TECHNOLOGY CO. LTDA. CONCRETA SEGUNDA ENTREGA DE DONACIÓN AL VOLUNTARIADO DAMAS DE CELESTE EN BENEFICIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
Con este tipo de aportes, se fortalece el trabajo del voluntariado que, día a día, apoya a los pacientes y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en la región.
La Compañía China Zhihui Youpin Technology Co. Ltda., con presencia en Punta Arenas, realizó la segunda entrega de insumos al voluntariado Damas de Celeste, destinados a apoyar directamente a pacientes del Hospital Clínico de Magallanes.
El aporte forma parte de un compromiso que asciende a $78 millones en un período de cinco años, mediante entregas mensuales de $1.300.000. En esta ocasión, los recursos fueron destinados a la adquisición de pañales, toallitas húmedas, champú y otros insumos de primera necesidad.
Víctor Mondwani, gerente general de la compañía, destacó que “esta donación, que asciende a un total de 78 millones de pesos en un lapso de cinco años, representa nuestra segunda entrega, equivalente a 1.300.000 mensuales, como parte del compromiso con el voluntariado Damas de Celeste”.
Por su parte, Inés Vidal, voluntaria de Damas de Celeste, señaló que estas donaciones se dirigen a distintos programas paliativos y de hospitalización domiciliaria del Hospital Clínico de Magallanes. “Esta segunda entrega viene a completar los insumos que habitualmente necesitamos para atender a nuestros hospitalizados, quienes muchas veces no pueden acceder a estos productos por sí mismos ni a través de sus familias. Nuestro rol es complementar lo que requieren para que su estadía hospitalaria sea más confortable”, indicó.
Asimismo, la voluntaria hizo un llamado a la solidaridad regional: “Hacemos un llamado a las demás empresas magallánicas a sumarse a estas iniciativas, porque la necesidad es demasiado grande. La pobreza en Magallanes muchas veces está oculta, pero el voluntariado la conoce de cerca. Hoy, por ejemplo, debemos entregar a seis familias 180 pañales por cada una, y nuestros recursos son limitados”.
MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.
