COMPAÑÍA CHINA ZHIHUI YOUPIN TECHNOLOGY CO. LTDA. CONCRETA SEGUNDA ENTREGA DE DONACIÓN AL VOLUNTARIADO DAMAS DE CELESTE EN BENEFICIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

​La Compañía China Zhihui Youpin Technology Co. Ltda., con presencia en Punta Arenas, realizó la segunda entrega de insumos al voluntariado Damas de Celeste, destinados a apoyar directamente a pacientes del Hospital Clínico de Magallanes.



El aporte forma parte de un compromiso que asciende a $78 millones en un período de cinco años, mediante entregas mensuales de $1.300.000. En esta ocasión, los recursos fueron destinados a la adquisición de pañales, toallitas húmedas, champú y otros insumos de primera necesidad.



Víctor Mondwani, gerente general de la compañía, destacó que “esta donación, que asciende a un total de 78 millones de pesos en un lapso de cinco años, representa nuestra segunda entrega, equivalente a 1.300.000 mensuales, como parte del compromiso con el voluntariado Damas de Celeste”.



Por su parte, Inés Vidal, voluntaria de Damas de Celeste, señaló que estas donaciones se dirigen a distintos programas paliativos y de hospitalización domiciliaria del Hospital Clínico de Magallanes. “Esta segunda entrega viene a completar los insumos que habitualmente necesitamos para atender a nuestros hospitalizados, quienes muchas veces no pueden acceder a estos productos por sí mismos ni a través de sus familias. Nuestro rol es complementar lo que requieren para que su estadía hospitalaria sea más confortable”, indicó.



Asimismo, la voluntaria hizo un llamado a la solidaridad regional: “Hacemos un llamado a las demás empresas magallánicas a sumarse a estas iniciativas, porque la necesidad es demasiado grande. La pobreza en Magallanes muchas veces está oculta, pero el voluntariado la conoce de cerca. Hoy, por ejemplo, debemos entregar a seis familias 180 pañales por cada una, y nuestros recursos son limitados”.



Con este tipo de aportes, se fortalece el trabajo del voluntariado que, día a día, apoya a los pacientes y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en la región.





