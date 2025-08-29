MAGALLANES FORTALECERÁ RESOLUTIVIDAD A TRAVÉS DE ANGIÓGRAFO APROBADO POR CORE MAGALLANES

​En Chile una de cada tres muertes se debe a enfermedades cardiovasculares y una de cada diez a un infarto de miocardio, posicionando este tipo de patología como la primera causa de muerte en el país, realidad de la que nuestra región no se encuentra exenta.



Por ello, la aprobación por parte del CORE Magallanes de más de 3 mil millones de pesos, para la adquisición de un nuevo angiógrafo, es un anuncio que permitirá renovar el equipamiento existente, a la vez de dar resolución a la enfermedad cardiovascular y periférica avanzada en la región con tecnología de última generación.



Al respecto, Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, comentó que más del 23% de la población en nuestro país fallece a raíz de enfermedades del sistema circulatorio, por lo que la reposición del actual angiógrafo que data del Hospital Viejo es una excelente noticia. "Para nosotros como Red de Magallanes y con nuestra condición de zona extrema, necesitamos reforzar nuestra Red Cardiológica y hacia el término de su vida útil, fue necesario gestionar la reposición del actual angiógrafo que está ubicado en el Hospital Clínico de Magallanes", indicó la directora.



Agregando la autoridad de salud que, "es importante señalar que este equipamiento nos va a servir tanto para diagnóstico como tratamiento y refuerza también, nuestra necesidad de la Red de renovar constantemente los equipos, a la vez de contar con tecnología de último nivel. Además, es el único angiógrafo a nivel regional por lo que es vital poder dar continuidad para mantener resolutividad en los casos que se presenten en nuestra región, y no tener que derivar a la macro red", enfatizó Verónica Yáñez.



De igual forma, la Seremi de Salud de Magallanes, Dra. Lidia Amarales, señaló que, "este nuevo equipo aprobado por el CORE cumplirá un rol fundamental por su modernidad, ya que nuestra red es resolutiva en lo que respecta a patologías cardiovasculares. Somos centro de referencia para toda la población de la región y hablamos de un equipo moderno que reemplazará al anterior. Esto no solo permitirá contar con un equipamiento diagnóstico frente a un evento cardiovascular, sino que además tendrá un carácter terapéutico que puede salvar vidas, y eso es lo importante”.



Además, la autoridad sanitaria, destacó que juega un papel clave en la formación de nuevos profesionales para responder a las necesidades de la población, especialmente en una patología GES, garantizando oportunidad y calidad a todos los pacientes de Magallanes.



Por su parte, el director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, expresó su satisfacción respecto de la votación producida en el Consejo Regional en términos favorables a la aprobación del Proyecto de Reposición del Equipo Angiógrafo. "Este equipamiento, que ha sido aprobado por el Consejo Regional, es un equipo destinado precisamente a obtener imágenes detalladas de los vasos sanguíneos, lo que permite diagnosticar enfermedades que pueden afectar el corazón, el cerebro y también las extremidades. Por lo tanto, para nosotros es una gran noticia que nos permite estar en condiciones de entregar la debida respuesta a las necesidades de salud de nuestros usuarios".



Consignar que, mediante este nuevo equipo, se reforzará la capacidad del Hospital Clínico de Magallanes para resolver patologías cardiovasculares de alta complejidad, permitiendo dar respuesta local a los requerimientos de una población donde las altas tasas de enfermedades cardiovasculares son una preocupación constante.



