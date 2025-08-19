PUNTA ARENAS RECIBE A MÁS DE UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA EN ANTÁRTICA

Este lunes se inauguró en Punta Arenas el XIV Simposio Internacional sobre Ciencias de la Tierra en Antártica (ISAES, por su sigla en inglés), encuentro que reúne a más de 130 especialistas de distintas disciplinas vinculadas a la investigación polar. La cita es organizada por el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por su sigla en inglés) y el Instituto Antártico Chileno (INACH) y se llevará a cabo hasta este viernes 22 de agosto.

El simposio, que se realiza cada cuatro años, constituye una de las instancias científicas más relevantes a nivel global para compartir hallazgos, debatir sobre los desafíos de la región y fortalecer la cooperación internacional. La última edición se llevó a cabo en 2019 en Incheon, Corea del Sur, justo antes de que ocurriera la pandemia.





Durante estos cinco días, investigadoras e investigadores de 21 países abordarán temas clave como cambio climático, glaciología, geología, climatología y dinámica de ecosistemas antárticos, disciplinas esenciales para comprender el presente y futuro del planeta.





En la ceremonia inaugural, el presidente del SCAR, Gary Wilson, destacó el valor de este encuentro: "Es la instancia en que la comunidad de Ciencias de la Tierra se reúne para analizar, desde distintos programas y lugares de la Antártica, qué está ocurriendo con respecto a la geología del continente. El simposio aborda una amplia gama de temas, que van desde cómo se formaron las rocas en la Antártica, hasta cómo el hielo se mueve, genera sedimentos y se conecta con el océano y la atmósfera".





Por su parte, el glaciólogo y director del INACH, Gino Casassa, subrayó la importancia de la investigación antártica en el contexto global: "Estos avances están directamente vinculados al cambio climático y a la evolución de los hielos. La Antártica concentra la mayor cantidad de hielo del planeta y lo que allí ocurre afecta el nivel del mar y el clima global. Las temperaturas están aumentando, el océano se está calentando y los hielos se derriten. No es solo un problema de la Antártica y del océano Austral, sino que impacta en todo el hemisferio sur y también en el norte. Ese es el gran mensaje: la investigación antártica tiene relevancia mundial".





Jorge Carrasco, presidente del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA), enfatizó en sus palabras de bienvenida a las y los presentes, el mismo punto: "La Antártica no es un continente aislado, lo que sucede ahí y en el océano Austral es importante para todos nosotros. Este evento nos brinda la oportunidad no solo para consolidar el liderazgo de Chile en ciencia antártica, sino también para contribuir a abordar uno de los desafíos más grandes del siglo XXI: el impacto y mitigación del cambio climático".





Casassa destacó la importancia de realizar este encuentro en Punta Arenas: "Es una de las cinco ciudades consideradas puertas de entrada a la Antártica, la más cercana al Continente Blanco y concentra más de 20 programas nacionales que cada año viajan desde aquí hacia la Antártica. Eso refleja la identidad antártica de la región y la importancia estratégica de Chile como país antártico, firmante del Tratado Antártico desde 1959 y con derechos soberanos en el continente. Nuestro deber es fortalecer y proyectar ese rol".





Con la presencia de más de un centenar de especialistas internacionales, ISAES 2025 consolida a Punta Arenas y la región de Magallanes como un eje central en la investigación científica y en la cooperación internacional vinculada a la Antártica.





