Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de agosto de 2025

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

​La visita del Embajador Andrew Martin en la Región de Magallanes, se enmarca en la celebración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Australia y Chile.

embaustralia

​El trabajo que la Fundación Coalición de Jóvenes Antárticos (AYC) ha realizado en sus cinco años de trayectoria y futuras colaboraciones, fue lo abordado junto a la Embajada de Australia, representada por el Embajador de Australia en Chile, Andrew Martin, el Ministro Consejero Comercial, Alvin D’Almaida, y la Oficial de Política Senior, Romina van den Berg,en la reunión concretada el pasado mes de julio en la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG).

El encuentro convocó a los equipos de trabajo de ambas partes, con el objetivo de conocer sobre las labores que desempeñan y discutir sobre futuras actividades que se llevarán a cabo en conjunto. La visita del Embajador Andrew Martin en la Región de Magallanes, se enmarca en la celebración de los 80 años de relaciones diplomáticas Australia-Chile, y también sumó reuniones con el Instituto Antártico Chileno (INACH), Gobernación Regional, la Universidad de Magallanes, y diversas empresas.

Entre los temas conversados, destacó el reciente proyecto adjudicado por la Fundación AYC junto a la Universidad de Tasmania y la Municipalidad de Hobart, el cual busca establecer una Coalición de Jóvenes Antárticos en Hobart, Australia. Un proyecto financiado por el Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina (COALAR) y cuyo desarrollo está siendo liderado por la profesora magallánica Katia Macías.

“Australia y Chile comparten un compromiso importante con la protección y el estudio de la Antártica. Gracias al apoyo del Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina (COALAR), este proyecto conectará a Hobart y Punta Arenas, dos ciudades clave para el acceso al continente blanco, y potenciará el trabajo de jóvenes comprometidos con la misión de preservarlo. Esta y diferentes otras iniciativas a futuro tendrán el potencial de abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de la Antártica y el planeta”, destacó el Embajador de Australia, Andrew Martin.


“Estamos muy orgullosos de haber adjudicado este proyecto. Nos permitirá sumar una nueva coalición en otra ciudad puerta de entrada a la Antártica y fomentar el trabajo colaborativo entre ciudades. Hobart y Punta Arenas comparten mucho, y esperamos que este proyecto sea el inicio de vínculos más fuertes, no solo a nivel juvenil, sino también entre nuestras ciudades y países, con foco en la colaboración y la protección de la Antártica”, expresó desde Hobart, la cofundadora de AYC Punta Arenas y Coordinadora de AYC Hobart, Katia Macías Díaz.

Desde la Fundación AYC, se contó con Lesly Berrios (vicepresidenta), Marcos Balcazar y Fernanda Arias; también con Paulina Mansilla y Camila Barrientos de la Unidad Jurídica de AYC Punta Arenas, quienes lideraron la organización del encuentro. “Generar estas instancias contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre ciudades custodias del continente blanco, y a la promoción de una identidad antártica multicultural y transversal”, indicaron las lideresas.

“Como Fundación Coalición de Jóvenes Antárticos, valoramos este encuentro con el Embajador de Australia como una oportunidad para fortalecer la colaboración entre dos ciudades consideradas custodias de la Antártica: Punta Arenas y Hobart. Creemos que el trabajo conjunto entre juventudes puede enriquecer la proyección internacional de nuestras ciudades y el compromiso compartido de relevar la importancia que tiene la Antártica en este contexto de cambio global”, señaló la presidenta de AYC, Constanza Barrientos.


Por: Fundación AYC y Embajada de Australia en Chile

INJUV en Porvenir

INJUV MAGALLANES ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS A LA JUVENTUD PORVENIREÑA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST LIDERA CON 28% EN PRIMERA VUELTA Y AVENTAJARÍA A JARA POR 13 PUNTOS EN BALOTAJE

Leer Más

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

kastjara
nuestrospodcast
embaustralia

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
criteriaencuesta

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5d844b13-9142-4e56-b015-67f8a03765bf

SUBDERE LANZA CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE LA LEY CHOLITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
antarticaejercito

EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.