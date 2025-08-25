ESCUELA DE MENORES DE PÁDEL BRILLÓ EN TORNEO NACIONAL: EXPERIENCIA DESTACADA EN VIVE PÁDEL

El programa Vive Pádel, conducido por Jacques Roux y transmitido por las pantallas de Polar Comunicaciones, tuvo como invitado en su primer bloque al profesor de pádel Gerardo Menéndez, quien compartió detalles del trabajo que realiza en su escuela de menores y de la reciente participación de dos jugadoras magallánicas en un torneo nacional de menores.

Durante la entrevista, Menéndez relató las experiencias y aprendizajes que deja esta competencia para las jóvenes promesas del pádel regional, subrayando el esfuerzo, la disciplina y el entusiasmo con que enfrentaron este desafío deportivo.

El espacio permitió además destacar la importancia de fomentar el pádel desde edades tempranas, no solo como una práctica competitiva, sino también como una herramienta de formación integral que potencia valores como el compañerismo, la constancia y el trabajo en equipo.

Con estas historias, Vive Pádel refuerza su misión de dar visibilidad al crecimiento de esta disciplina en Magallanes y al talento emergente que busca posicionarse en escenarios nacionales.







​

