REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

La Encuesta Criteria, en su tercera medición de agosto de 2025, reveló un nuevo panorama en el escenario presidencial chileno. El estudio, realizado entre el 19 y 21 de agosto mediante un panel online a mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos, mostró un leve repunte para José Antonio Kast, quien se ubica en el primer lugar con un 30% de las menciones espontáneas (+1).

En contraste, la candidata oficialista Jeannette Jara sufrió una baja de dos puntos, alcanzando un 27% de apoyo, mientras que Evelyn Matthei se mantiene en el tercer lugar con 14% (-1). Más atrás aparecen Johannes Kaiser (=) y Franco Parisi (+3), ambos con un 7%. Marco Enríquez-Ominami alcanza 2%, Harold Mayne-Nicholls 1% y Eduardo Artés no logra menciones espontáneas en esta medición.

Escenarios de primera y segunda vuelta

Ante una papeleta cerrada con los ocho candidatos, los resultados se mantienen favorables al republicano: Kast lidera con 30%, Jara lo sigue con 28% y Matthei con 14%. Más atrás se ubican Parisi y Kaiser (7% cada uno), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Artés (1%). Un 7% declara no tener preferencia.

En un eventual balotaje entre Kast y Jara, el republicano se impondría con 50% de las preferencias (+3), frente al 32% de la oficialista, mientras un 18% marcaría nulo o blanco. En un enfrentamiento entre Jara y Matthei, la exalcaldesa de Providencia obtendría un 42%, superando el 32% de Jara, con un 26% de votos nulos o blancos.

En cambio, si la definición se diera entre Jara y Parisi, la candidata oficialista alcanzaría un 34%, contra un 31% de Parisi, mientras que un 35% votaría nulo o en blanco en este escenario.

Fuente: T13.cl



