Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

​Ante una papeleta cerrada con los ocho candidatos, los resultados se mantienen favorables al republicano.

criteriaencuesta

La Encuesta Criteria, en su tercera medición de agosto de 2025, reveló un nuevo panorama en el escenario presidencial chileno. El estudio, realizado entre el 19 y 21 de agosto mediante un panel online a mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos, mostró un leve repunte para José Antonio Kast, quien se ubica en el primer lugar con un 30% de las menciones espontáneas (+1).

En contraste, la candidata oficialista Jeannette Jara sufrió una baja de dos puntos, alcanzando un 27% de apoyo, mientras que Evelyn Matthei se mantiene en el tercer lugar con 14% (-1). Más atrás aparecen Johannes Kaiser (=) y Franco Parisi (+3), ambos con un 7%. Marco Enríquez-Ominami alcanza 2%, Harold Mayne-Nicholls 1% y Eduardo Artés no logra menciones espontáneas en esta medición.

Escenarios de primera y segunda vuelta

Ante una papeleta cerrada con los ocho candidatos, los resultados se mantienen favorables al republicano: Kast lidera con 30%, Jara lo sigue con 28% y Matthei con 14%. Más atrás se ubican Parisi y Kaiser (7% cada uno), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Artés (1%). Un 7% declara no tener preferencia.

En un eventual balotaje entre Kast y Jara, el republicano se impondría con 50% de las preferencias (+3), frente al 32% de la oficialista, mientras un 18% marcaría nulo o blanco. En un enfrentamiento entre Jara y Matthei, la exalcaldesa de Providencia obtendría un 42%, superando el 32% de Jara, con un 26% de votos nulos o blancos.

En cambio, si la definición se diera entre Jara y Parisi, la candidata oficialista alcanzaría un 34%, contra un 31% de Parisi, mientras que un 35% votaría nulo o en blanco en este escenario.

Fuente: T13.cl



directorinemagallanes

INE INICIA ENCUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MAGALLANES Y REFUERZA LLAMADO A RESPONDER OTROS INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS

OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

jornada autismo4

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

