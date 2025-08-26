ALEJANDRO RIQUELME DUCCI, CANDIDATO A DIPUTADO POR MAGALLANES (PR) “SI TÚ NO ESTÁS ACÁ FINALMENTE PIERDES LA SENSIBILIDAD DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN MAGALLANES”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, abordó diversas temáticas relacionadas con su propuesta parlamentaria y realizó duras críticas al rol de algunos legisladores en la región.

El candidato cuestionó la ausencia de parlamentarios que, tras ser electos, residen en otras ciudades y solo visitan Magallanes durante las semanas distritales. “No me voy a ir de acá, por decisión propia después de tener un trabajo, sacar un título en Santiago decidí volver a mi región, aportar a mi región”, señaló. En esa línea, criticó que algunos utilicen estas instancias para viajes internacionales: “a diferencia de los otros candidatos es que yo no me serviría de la política, para irnos como por ejemplo a vacaciones a China como lo hacía la diputada Morales, creo que lo que hay que hacer es justamente estar acá donde las papas queman, donde están los problemas de la gente, si tú no estás acá finalmente pierdes la sensibilidad de lo que está pasando en Magallanes”.

Respecto a las candidaturas de personas que no residen en la región, Riquelme fue categórico: “Eso es pésimo, eso es un fraude, un delito electoral, uno de los requisitos que te pide el Servel es que tú tengas una cantidad de años de residencia. Tener hoy día turismo electoral como lo estamos teniendo, como lo fue el abogado Daza con el auspicio de los Bianchi, no representó nunca a la región”.

Sobre el concepto de regionalismo, planteó que es necesario entregar más atribuciones a las regiones, aunque advirtió sobre los riesgos de un mal uso de los recursos: “El regionalismo es un concepto que intenta entregar más facultades a las regiones en la toma de decisiones… esto no es una federación como en Argentina. Como slogan es muy bonito pero ¿qué hemos visto? Que las pocas atribuciones que se les entregaron a los gobiernos regionales en la entrega de recursos a dedo, se hizo uso y abuso y ahí tienes el escándalo de las fundaciones”.

En materia económica, el candidato republicano recalcó la necesidad de reducir el gasto estatal antes que aumentar impuestos: “Nosotros vamos por el carril completamente contrario, nosotros creemos que lo que hay que hacer es bajar el gasto que tiene hoy día el Estado. Uno de cada 10 chilenos está contratado en el Estado, este gobierno aumentó las contrataciones inmensamente. Seis de cada 10 chilenos quieren disminuir el tamaño del Estado. Mientras algunos plantean más impuestos, lo que va a desincentivar la inversión en Magallanes y por tanto la creación de empleos, nosotros iremos por el carril contrario, queremos disminuir el gasto para disminuir los impuestos y rebajar la carga a los magallánicos, los magallánicos prácticamente de los 12 meses que trabajan al año, 3 meses se los trabajan completitos al Estado para pagar impuestos”.

Finalmente, en cuanto al desarrollo económico de Magallanes, Riquelme destacó la relevancia del hidrógeno verde y la necesidad de agilizar la permisología, en línea con la propuesta presidencial de José Antonio Kast: “El programa de Kast plantea 3 aspectos que hoy día son claves en materia de emergencia: emergencia social, emergencia en seguridad y crecimiento. La única forma de mejorar el empleo, que 1 de cada 10 chilenos hoy día no esté desempleado, que la forma de mejorar los sueldos no es aumentando el sueldo mínimo, es que vengan más empresas y generen empleo aquí en Magallanes, en Chile”.



