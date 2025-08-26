CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ, CANDIDATA INDEPENDIENTE A DIPUTADA POR MAGALLANES, DESTACÓ LA NECESIDAD DE UNA BANCADA REGIONALISTA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Claudia Barrientos Sánchez, candidata independiente a diputada por la Región de Magallanes, se refirió a su proceso electoral y a las proyecciones que tiene para la representación parlamentaria de la zona.

La candidata explicó que está a la espera de la ratificación de su candidatura por parte del Servicio Electoral (Servel), trámite que se definirá el 31 de agosto de 2025. Manifestó encontrarse tranquila respecto de la revisión del organismo, señalando que su candidatura será ratificada y que podrá seguir con las siguientes etapas.

En la entrevista, Barrientos entregó su visión sobre el rol que han tenido los parlamentarios magallánicos a lo largo de los años, destacando una deuda en materia de acuerdos regionales: “Siento que si hay algo pendiente es la capacidad que han tenido los parlamentarios de nuestro territorio de ponerse de acuerdo, estar disponible para formar una bancada regionalista, parte de lo que tú tienes como obligación como parlamentario de lo que debería ser tu función, primero legislar, proponer nuevas leyes, modificaciones, derogar, segundo representar a quienes te eligen, representar a la gente de tu territorio, forma una bancada regionalista, hoy día tenemos 3 diputados y 2 senadores en ejercicio, podrían hacer de esta región un región distinta en materia de avance legislativo creo que es posible recuerdo yo la figura de José Ruiz de Giorgio”. En esa línea, remarcó: “Es necesario ponernos de acuerdo”.

Al ser consultada por su ubicación dentro del espectro político, señaló: “Yo me ubico en el mundo progresista, soy una mujer que cree que el desarrollo humano el desarrollo social es fundamental, el desarrollo económico evidentemente está íntimamente vinculado pero tenemos que poner el foco en cómo hacemos que las personas pueden estar mejor”.

En cuanto al regionalismo político en Magallanes, expresó: “El regionalismo, yo siento que lo importante es ponernos de acuerdo, sentarnos y decir cómo encontramos el punto el común el punto de encuentro”.

