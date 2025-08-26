Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ, CANDIDATA INDEPENDIENTE A DIPUTADA POR MAGALLANES, DESTACÓ LA NECESIDAD DE UNA BANCADA REGIONALISTA

Buenos días región.

claudiabarrientoss

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones,  Claudia Barrientos Sánchez, candidata independiente a diputada por la Región de Magallanes, se refirió a su proceso electoral y a las proyecciones que tiene para la representación parlamentaria de la zona.

La candidata explicó que está a la espera de la ratificación de su candidatura por parte del Servicio Electoral (Servel), trámite que se definirá el 31 de agosto de 2025. Manifestó encontrarse tranquila respecto de la revisión del organismo, señalando que su candidatura será ratificada y que podrá seguir con las siguientes etapas.

En la entrevista, Barrientos entregó su visión sobre el rol que han tenido los parlamentarios magallánicos a lo largo de los años, destacando una deuda en materia de acuerdos regionales: “Siento que si hay algo pendiente es la capacidad que han tenido los parlamentarios de nuestro territorio de ponerse de acuerdo, estar disponible para formar una bancada regionalista, parte de lo que tú tienes como obligación como parlamentario de lo que debería ser tu función, primero legislar, proponer nuevas leyes, modificaciones, derogar, segundo representar a quienes te eligen, representar a la gente de tu territorio, forma una bancada regionalista, hoy día tenemos 3 diputados y 2 senadores en ejercicio, podrían hacer de esta región un región distinta en materia de avance legislativo creo que es posible recuerdo yo la figura de José Ruiz de Giorgio”. En esa línea, remarcó: “Es necesario ponernos de acuerdo”.

Al ser consultada por su ubicación dentro del espectro político, señaló: “Yo me ubico en el mundo progresista, soy una mujer que cree que el desarrollo humano el desarrollo social es fundamental, el desarrollo económico evidentemente está íntimamente vinculado pero tenemos que poner el foco en cómo hacemos que las personas pueden estar mejor”.

En cuanto al regionalismo político en Magallanes, expresó: “El regionalismo, yo siento que lo importante es ponernos de acuerdo, sentarnos y decir cómo encontramos el punto el común el punto de encuentro”.



ivaniasalinasvillanueva

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

foto obispado1
nuestrospodcast
jornada autismo4

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
SAE-Estudiantes

ADMISIÓN ESCOLAR (SAE): ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN OBLIGADOS A POSTULAR A UN COLEGIO PARA 2026?

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Villa Loteo del Mar

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250