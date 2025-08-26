LA PGU CON ROSTRO DE MUJER: MÁS DE 1 MILLÓN 360 MIL MUJERES YA TIENEN EL BENEFICIO

​Diversas son las campañas de difusión que ha realizado el Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la Pensión Garantizada Universal, que beneficia a hombres y mujeres que cumplan los requisitos desde los 65 años de edad en adelante.



En esta etapa, la institución está enfatizando el llamado a las mujeres. A la fecha, y a nivel nacional, más de 2 millones 332 mil personas reciben la Pensión Garantizada Universal, PGU, o el beneficio equivalente del Aporte Previsional Solidario de Vejez. De ese universo, más de 1 millón 360 mil son mujeres, lo que representa el 58 % de este beneficio.



En la Región de Magallanes, actualmente, más de 21 mil personas reciben la Pensión Garantizada Universal, PGU, o el beneficio equivalente del Aporte Previsional Solidario de Vejez. De ese universo, más de 12 mil son mujeres.



Dada la importancia de esta ayuda estatal para ellas, el IPS hace un llamado a quienes no hayan solicitado la PGU, a consultar en sus canales de atención, tanto en sus sucursales, como en el Call Center 101 o el sitio www.chileatiende.cl.



Cabe señalar, además, que para quienes tengan 82 años y más, y ya reciben la PGU, a contar de septiembre próximo el monto de este beneficio aumentará desde $224.004 actuales a $250.000. Posteriormente, en septiembre de 2026 el aumento será para las personas de 75 o más años, y en septiembre de 2027 les corresponderá el aumento a quienes tengan 65 años o más.



Personas con beneficios de leyes de reparación



Es importante señalar que existe otro grupo de personas que, gracias a la Reforma de Pensiones, ahora tendrá derecho a la PGU. Se trata de quienes son beneficiarios y beneficiarias de leyes de reparación, y que tengan 82 o más años en esta etapa. Estas personas deben estar inscritas, previamente, en el Registro Social de Hogares, y pueden solicitar la PGU los canales de atención ya mencionados.



“Hacemos un especial llamado a alrededor de 60 mujeres que hoy reciben pensiones por leyes Valech, Rettig, Exonerados o de Gracia en la Región de Magallanes, que tienen 82 años y más, para que soliciten la PGU en cualquiera de nuestras sucursales ChileAtiende o en los demás canales de atención habilitados”, señaló la directora regional del IPS, Gloria Marín Sepúlveda.



¿Dónde solicitar la PGU?



El IPS dispone de distintas opciones para solicitar esta ayuda estatal:



En sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

Por Internet: en www.chileatiende.cl con ClaveÚnica. También por Videoatención en ese mismo sitio, en este caso sin necesidad de ClaveÚnica.

En el municipio, AFP o compañías de seguros (si se está afiliado a una de esas entidades).



Entre los principales requisitos para obtener la PGU se cuentan: tener 65 años o más; no integrar un grupo familiar del 10 % más rico de la población del país (esto se determina en el IPS); tener una pensión base calculada menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación); y acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.



Para más información, las personas pueden visitar www.chileatiende.cl y www.ips.gob.cl. Además, están disponibles las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, Call Center 101 y 600 440 0040, y más de 200 sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.







