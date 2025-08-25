OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

​El Obispado de Punta Arenas y el Club de Leones Cruz del Sur formalizaron este lunes la renovación de su convenio de colaboración en el marco de las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. La ceremonia se llevó a cabo en el Obispado y contó con la participación de representantes de Cáritas Chile, reafirmando el compromiso interinstitucional con esta iniciativa solidaria que beneficia a cientos de personas en la región.

El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias. Estas acciones se desarrollarán desde agosto hasta el 25 de octubre, fecha en que culminan las Jornadas.

Mons. Óscar Blanco, obispo de Punta Arenas, expresó: “Como Iglesia diocesana, junto a nuestras comunidades y voluntariado, nos hemos querido unir a esta noble causa. Nuestra intención es colaborar, ayudar y hacer realidad esta misión que busca mejorar la vida de quienes más lo necesitan en Magallanes”.

Por su parte, Alejandro Vásquez, presidente del Club de Leones Cruz del Sur, destacó la continuidad del trabajo conjunto: “Este convenio actualiza una colaboración que hemos sostenido durante años con la diócesis y los voluntariados de Cáritas Chile. Las iglesias de la región han sido un pilar fundamental en esta obra que nos pertenece a todos los magallánicos”.

Ambas instituciones hicieron un llamado a la comunidad a participar activamente en las actividades programadas, sumándose con entusiasmo y compromiso a esta cruzada regional por la rehabilitación. La presencia de voluntarias y el apoyo de las comunidades religiosas serán clave para el éxito de esta nueva edición.

Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes representan un esfuerzo colectivo que une a la región en torno a valores de solidaridad, empatía y acción concreta. La renovación de este convenio refuerza el impacto positivo que se logra cuando las instituciones trabajan unidas por el bienestar de la comunidad.











