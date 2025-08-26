Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

NUEVAMENTE UN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EN UNA FINAL DE DEBATE COMPETITIVO: CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ CONTRA CHARLES DARWIN

​El equipo que resulte campeón de la fase regional, representará a Magallanes en la final a celebrarse en el ex Congreso Nacional, Santiago, donde se medirá con todos los campeones de las demás regiones a fines de octubre.

Secreduc

En varias regiones del país se desarrolla el primer "Torneo Regional-Nacional de Debate Participativo" organizado por el Ministerio de Educación a través de sus Secretarías Regionales, y Magallanes no es la excepción. Cuatro equipos dan vida a la competencia que se define este martes 26 por la mañana.


En Magallanes el proyecto lo lidera la profesional de la SECREDUC Lorena González, Coordinadora Regional del Área Ed. Media Científico Humanista, del Programa Inglés Abre Puertas y de Formación Ciudadana. Han logrado convocar a cuatro equipos de distintos establecimientos que reciben subvención del Estado: Escuela Patagonia, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Polivalente Cardenal Raúl Silva Henríquez y Colegio Charles Darwin, todos equipos activos y disputando, además, la Liga de Invierno de la Sociedad Austral de Debate.


En la rondas clasificatorias los debates fueron: 


Esta Casa apoya fuertemente el actuar de Batman (buscar justicia por mano propia ante la ineficacia del sistema judicial).


Esta casa prefiere un mundo donde la Antártica sea administrada exclusivamente por países latinoamericanos.


Esta Casa prefiere servicios sociales licitados a que sean dependientes del Estado.


Los equipos que lograron mayor puntaje en la fase clasificatoria fueron el Colegio Charles Darwin y el Liceo Politécnico C. R. S. H. La final se desarrollará en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional del Ministerio de Educación, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto #1259 desde las 10.00 horas. La actividad es abierta al público general.


El equipo que resulte campeón de la fase regional, representará a Magallanes en la final a celebrarse en el ex Congreso Nacional, Santiago, donde se medirá con todos los campeones de las demás regiones a fines de octubre.


En lo que respecta a la Sociedad Austral de Debate, en junio celebró su Liga de Otoño donde el Instituto Sagrada Familia disputó una final frente a otros tres liceos científico humanistas. El Liceo Politécnico ya logró el mismo hito. ¿Hará falta un torneo de debate para estudiantes T.P.?


ALIANZA GANADORA

CON CORONACIÓN Y ESPÍRITU DE FAMILIA: LSMF DIO FIN A LA SEMANA SALESIANA 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CONAF INAUGURAN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

CN 8
nuestrospodcast
accidentepuqvolcamiento

TRES HOMBRES RESULTAN HERIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
centropenitpuntaarenas

INTERNO FALLECE AL INTERIOR DEL PENAL DE PUNTA ARENAS TRAS REGRESAR DE SALIDA DOMINICAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN 2025 (8)

UN CENTENAR DE ADULTOS MAYORES PARTICIPAN DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250