26 de agosto de 2025

MUNICIPIO Y CERVECERÍA AUSTRAL IMPULSAN CONVENIO POR CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL

​La alianza contempla charlas educativas, acciones en puntos de venta y una campaña audiovisual que busca prevenir accidentes por consumo de alcohol.

Con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, la Municipalidad de Punta Arenas y Cervecería Austral suscribieron un convenio de colaboración que contempla charlas en colegios, acciones en puntos de venta y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

El acuerdo fue firmado este lunes 25 de agosto en dependencias municipales con la presencia del alcalde Claudio Radonich, el gerente general de Cervecería Austral, Felipe Covarrubias, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia, Benjamín Silva. Esta última institución estará a cargo de impartir las charlas en establecimientos educacionales, que comenzarán esta semana en los colegios Don Bosco y María Auxiliadora.

Según cifras de Fundación Emilia, entre 2020 y 2024 la Región de Magallanes registró 3.768 siniestros viales, de los cuales 680 (18%) estuvieron asociados a la conducción en estado de ebriedad. Solo en la comuna de Punta Arenas, ese mismo período dejó 37 personas fallecidas y 327 con lesiones graves.

La situación local es preocupante: en 2024, Punta Arenas concentró 3 de cada 4 accidentes por alcohol ocurridos en toda la Región de Magallanes. Con 99 siniestros viales, la capital magallánica incluso superó en casos a comunas más grandes como Valdivia o Coquimbo. Ese mismo año, 78 personas resultaron heridas en la ciudad por conductores que habían bebido. Además, entre 2022 y 2023, Punta Arenas fue la segunda comuna con mayor cantidad de siniestros de tránsito del país.

El convenio también considera la difusión de mensajes en botillerías, almacenes y locales mayoristas, con recordatorios sobre la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años y la obligación de presentar cédula de identidad al momento de comprar bebidas alcohólicas.

Como parte de esta estrategia, el Municipio lanzó la campaña audiovisual "No seas parte de la estadística. Si bebes, no conduzcas", que ya circula en redes sociales y medios locales. Los videos muestran escenas de graves accidentes provocados por conductores ebrios, con el fin de visibilizar las consecuencias fatales y el daño al mobiliario urbano generado por estas conductas irresponsables.

El alcalde Claudio Radonich enfatizó la necesidad de un cambio cultural: "Estos accidentes son evitables: muertes, heridos y pérdidas materiales que afectan generalmente a personas inocentes. No podemos normalizar que manejar después de beber sea algo aceptado o incluso valorado socialmente. En Punta Arenas tenemos cifras muy altas y no habrá fiscalizadores en cada esquina, por eso es clave la responsabilidad individual y familiar. Este convenio permitirá que Fundación Emilia entregue testimonios en colegios y medios de comunicación, recordándonos que una irresponsabilidad puede arruinar la vida de otros. Nuestro llamado es simple: disfrutemos, pero designemos un conductor, usemos taxi o aplicaciones, y evitemos más víctimas por algo que es totalmente prevenible".

Por su parte, Felipe Covarrubias, gerente general de Cervecería Austral, sostuvo que "ser un actor relevante en la zona tiene una gran responsabilidad. Por eso estamos acá hoy, firmando una alianza que impulsará aún más el consumo moderado y responsable de alcohol, mediante acciones concretas que ayudarán a cuidar a las familias de Punta Arenas".
En tanto, Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia, señaló: "Queremos evitar todos esos choques y esos heridos graves o gravísimos, apoyando y fortaleciendo esta campaña y esta alianza público-privada".

Sobre el consumo de alcohol al conducir y sus consecuencias devastadoras en las familias, Pedro Pérez, padre de una víctima de atropello fatal ocurrido hace cuatro años en Punta Arenas, manifestó: "Un conductor en estado de ebriedad le quitó la vida a mi hijo, y las secuelas se arrastran toda la vida, por la irresponsabilidad de una persona que estaba alcoholizada y conduciendo de manera imprudente".

En ese sentido, Pérez envió un mensaje a los magallánicos para estas fechas: "Quiero decirles a los padres y a las personas que están bebiendo, que no manejen un vehículo, porque pueden perder la vida, tanto ellos como otros, afectando a terceros que no tienen nada que ver".

El trabajo colaborativo entre la Municipalidad, Cervecería Austral y Fundación Emilia busca consolidarse como una acción permanente, más allá de las celebraciones de Fiestas Patrias, apuntando a generar conciencia y prevenir nuevas tragedias en la comuna.


