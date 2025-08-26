CONVENIO PERMITIRÁ PRESENTAR RUTAS DE TRAIL RUNNING EN LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

Un convenio que permitirá abrir nuevas rutas para la práctica del trail running al interior de la Reserva Nacional Magallanes firmó la Corporación Nacional Forestal (CONAF) con el Club Deportivo Indómito Trail Runners de Punta Arenas.





La firma se realizó en las dependencias de la unidad que administra CONAF hasta donde llegaron integrantes de este club deportivo que realiza de forma permanente actividades de trail running, una práctica deportiva y recreativa que consiste en correr por senderos de espacios naturales y en interacción con el medio ambiente, sean bosques, montañas, etc

.

El convenio permitirá que el club deportivo pueda recorrer con previa coordinación de la Reserva Nacional Magallanes para determinar y, posteriormente, proponer a la administración de la unidad nuevas rutas para senderos de actividad de trail running.





Una vez recibida esa propuesta y efectuada la evaluación respectiva por parte del equipo de Conaf, los nuevos senderos aprobados serán incluidos en el presente convenio, así como formar parte de las rutas oficiales de la Reserva Nacional Magallanes para el uso público.

​



En la jornada participaron más de una decena de integrantes del club deportivo “Indómito Trail Runners” lideradas por su Presidente, Nelson Galindo Sánchez; Michael Arcos, Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas (DASP) de Conaf, que asistió en representación del director regional; personal guardaparques de la unidad y Marcelo Martínez, Administrador de la Reserva Nacional Magallanes, quién destacó “el acercamiento por parte del club deportivo para realizar una actividad en forma regulada y segura, cumpliendo con la normativa legal vigente”.

Fuente: conaf.cl

