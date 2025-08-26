CON CORONACIÓN Y ESPÍRITU DE FAMILIA: LSMF DIO FIN A LA SEMANA SALESIANA 2025

​Con una alegre ceremonia de coronación, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano puso fin este lunes a la Semana Salesiana 2025, instancia en la cual se conmemoraron los 210 años del natalicio de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana.



La jornada reunió a estudiantes, educadores, familias y autoridades del establecimiento, quienes celebraron unidos el espíritu de fraternidad y alegría que caracteriza a la obra salesiana. Tras una semana cargada de actividades —entre ellas jornadas deportivas, romería, desfile, desayunos comunitarios, el tradicional tugar-tugar y presentaciones artísticas— la comunidad educativa vivió con entusiasmo la esperada ceremonia de clausura.



El acto incluyó el reconocimiento a los Reyes y Reinas de 2024 y la distinción a los coordinadores de alianzas, valorando su compromiso y liderazgo en las diversas actividades. Posteriormente se presentaron los Reyes y Reinas 2025 de las cuatro alianzas, quienes recibieron el cariño y los aplausos de la comunidad.



Uno de los momentos más significativos fue el mensaje del rector, don Alex Contreras Núñez, quien agradeció el esfuerzo de estudiantes, familias y educadores, recordando que “la Semana Salesiana es la expresión de que no basta con decirles a los jóvenes que los queremos: ellos deben sentir y percibir ese cariño en nuestras acciones”. Asimismo, destacó el Aguinaldo 2025: “Anclados en la esperanza, peregrinos con los jóvenes”.



En la proclamación final, la Alianza Amarilla obtuvo el cuarto lugar, la Alianza Roja alcanzó el tercer lugar, la Alianza Azul consiguió el segundo lugar y la Alianza Verde fue coronada como ganadora de esta edición.



La clausura concluyó con un mensaje de gratitud y esperanza, subrayando que cada gesto vivido en la Semana Salesiana fortalece los lazos de fraternidad y mantiene vivo el legado de Don Bosco en la formación de “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.



La transmisión estuvo a cargo de Salesianos TV.



COMUNICACIONES LSMF



