EN EX CASA DEL REGIMIENTO PUDETO BUSCAN CREAR PRIMER MUSEO DEL DEPORTE EN MAGALLANES

25 de agosto de 2025

​La Corporación Patrimonial del Deporte de Magallanes, Copadema, liderada por Pedro Jara y un grupo de dirigentes de emblemáticos clubes de la ciudad de Punta Arenas concurrieron hasta una de las casas fiscales ubicadas a escasos metros de la laguna Pudeto.

La organización no gubernamental, con el apoyo de la delegación presidencial regional y el ministerio de Bienes Nacionales, pretende plasmar en un lugar físico la historia y patrimonio de las más variadas hazañas competitivas y sus principales protagonistas en la región

“Buscamos la oportunidad de dejar en un espacio físico permanente lo que hemos recopilado a lo largo de estos años y eso es un museo deportivo”, señaló Pedro Jara. “Queremos depositar aquí, por ejemplo, lo que fue el parquet del piso del ex Gimnasio Cubierto o bien la historia de representantes olímpicos de la talla de Antonio Barticevic con la bala y el velocista Omar Aguilar”.

Disponer de inmuebles fiscales con un propósito claro es parte del mandato presidencial, lo que se vio ya reflejado en dos concesiones para las casas aledañas (una para el Archivo de la Memoria y otra a la Defensoría de la Niñez). En este sentido, el delegado presidencial regional, José Ruíz, relató que la oportunidad de apoyar a la organización hasta su paso por el Gobierno Regional surgió luego de apreciar su trabajo en el Día de los Patrimonios.

“Levantamos este anhelo de la ciudadanía y nos pusimos rápidamente en contacto con el seremi de Bienes Nacionales y la Copadema haciendo las gestiones para poner a disposición este inmueble ubicado en el corazón de la ciudad, con tesoros tales como un balón de futbol de los años treinta o la camiseta donada por Omar Aguilar”.

Sergio Reyes, secretario regional de Bienes Nacionales, agregó que “este año se desafectaron los tres inmuebles (se puso fin a la administración del ministerio de Defensa) y hemos visto cómo afloran valiosas iniciativas desde la sociedad civil organizada. El delegado nos habló de este proyecto e ingresamos a trámite la solicitud, para enviar en los próximos días el expediente al Consejo Regional ya que hay una necesidad urgente, que requiere de su aprobación en favor de dirigentes y vecinos de la ciudad de Punta Arenas y también para la puesta en valor de la casa”.

En este sentido, el dirigente del club deportivo Pingüino, Mario Colivoro, dijo que “hay tantos deportistas e hitos históricos que las nuevas generaciones deben recordar para inspirarse a través de ellas. Queremos un espacio valioso para esas personas que han hecho crecer nuestra cultura y la región con un museo del deportista”. Finalmente, la dirigente del Club Huracán, Tamara Andrade, espera que la iniciativa pueda aprobarse “queremos algo real, no solo una posibilidad que el día de mañana cambien autoridades y decidan hacer otra cosa acá. Esto es algo que queremos de corazón”.






JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL PARTICIPARON DE CLÍNICA MUSICAL DE LA MANO DE #QUÉHICISTEBELLA

Noticias
Relacionadas
OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

Noticias
Destacadas
ADMISIÓN ESCOLAR (SAE): ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN OBLIGADOS A POSTULAR A UN COLEGIO PARA 2026?

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

