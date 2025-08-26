Punta Arenas,
26 de agosto de 2025

MAGALLANES: ASUME EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DEL SERNAC

​Matías Salazar Barrera es abogado de profesión y fue seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

directorsernacmagallanes

A partir del 18 de agosto, y tras ser seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), asumió como Director Regional del SERNAC en Magallanes y la Antártica ChilenaMatías Salazar Barrera.


La nueva autoridad es abogado titulado de la Universidad Alberto Hurtado y posee un Magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.


"Mi compromiso es trabajar de la mano con la ciudadanía para abordar las problemáticas de consumo que les resultan relevantes", afirmó Salazar.


Asimismo, la nueva autoridad señaló que "buscamos fortalecer las herramientas de las personas consumidoras a través de una sólida educación financiera y en derechos, empoderándolas para que tomen las mejores decisiones en su vida cotidiana".


Por último, el Director Regional también hizo énfasis en profundizar su cercanía con toda la ciudadanía y "establecer relaciones de colaboración con las distintas autoridades de la región, en pro de una educación y protección efectiva de los derechos de los consumidores".


La vasta experiencia en el servicio público de Salazar incluye roles destacados como litigante en el Consejo de Defensa del Estado, en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, asesor legislativo del Ministerio del DeporteAnalista en la Dirección de PresupuestosJefe de Litigios en el SERVEL, Director Jurídico de la Municipalidad de Melipilla y Asesor Jurídico-Legislativo en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, se ha desempeñado como abogado con especialización en derecho público, regulatorio y diseño institucional, y como profesor en diversas cátedras relacionadas, entre ellas la Universidad de Magallanes.


SERNATUR, SII y SERNAC CONFORMAN JUNTO A OTRAS ENTIDADES EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN EN TURISMO

HIF Y CORFO IMPULSAN PRIMER PROYECTO DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE EN CHILE PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES CARBONO-NEUTRALES

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

LA PGU CON ROSTRO DE MUJER: MÁS DE 1 MILLÓN 360 MIL MUJERES YA TIENEN EL BENEFICIO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

