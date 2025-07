DIPUTADO INDEPENDIENTE Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, CARLOS BIANCHI, PIDIENDO LA RENUNCIA DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

​"En primer lugar, quiero pedirle al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, que no siga defendiendo lo indefendible. Lo que ha hecho el señor Etcheberry no sólo es impresentable, sino que hoy día no tiene moralidad para poder seguir a cargo del Servicio de Impuestos Internos."



Desde la Comisión de Hacienda que integro, fuimos testigos de cómo este señor hizo ver que nosotros estábamos defendiendo a los más ricos del país, que había que pagar obligadamente las contribuciones, que esto traía un gran daño a los municipios de todo Chile, etcétera, y que al Servicio de Impuestos Internos no le llegaban por lo general reclamos con respecto al aumento de las contribuciones. Usted, señor Etcheberry, hoy día no tiene moral para continuar en el cargo".









