PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ANTE ACTUAL TEMPORADA DE CENTOLLA

​Una comitiva compuesta por diversas autoridades y representantes de servicios públicos se dirigió hasta el Terminal Pesquero de Puerto Williams, con el fin de reforzar el llamado a la seguridad marítima y dar a conocer canales de atención en caso de emergencias.

Esta actividad se desarrolló en el marco del programa "Gobierno en Terreno" de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, enfocado en acercar la oferta pública a toda la comunidad, coincidiendo con el período de extracción de centolla en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, iniciado el 1 de julio pasado.



Además de dicha Delegación, participó personal de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Sernapesca y la dirigencia de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales de Puerto Williams, quienes hicieron entrega de recomendaciones y folletería pertinente a pescadores artesanales que se encontraban en el lugar.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció a todas las entidades involucradas en esta instancia, destacando la labor mancomunada con el municipio para elaborar afiches donde se detallan los siguientes números telefónicos: Samu (131), Bomberos (132), Carabineros (133), Policía de Investigaciones (134), Policías y Emergencias Marítimas (137) Fono Familia de Carabineros (149), Denuncia Seguro (*4242) y Línea de Prevención del Suicidio (*4141).



“Queremos desearles una muy buena temporada a todos los pescadores artesanales que se encuentran desplegados en nuestra provincia, pero por sobre todo queremos entregar las recomendaciones de seguridad. Que no se olviden de usar sus elementos de protección personal, como salvavidas y siempre llamen a los números correspondientes en caso de cualquier emergencia”, dijo la máxima autoridad provincial.



En tanto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, recalcó el espíritu colaborativo entre todos los organismos participantes, con el fin de reforzar la prevención en el contexto marítimo. “Lo hemos hecho de una manera integradora y muy participativa, lo cual nos permite dar a conocer varios números que la población desconoce y que hoy día van a estar al tanto ante cualquier necesidad que dispongan”, manifestó.



Por su parte, la subjefe de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams, teniente primero litoral Katherine Caro, mencionó que ante la gran cantidad de población flotante que se vislumbra con la presencia de alrededor de 200 embarcaciones menores durante la temporada de centolla, “para nosotros como autoridad marítima es sumamente relevante reforzar las medidas de prevención para todas estas operaciones de navegación. En particular, el uso del chaleco salvavidas por parte de las tripulaciones de estas embarcaciones, para que en un futuro no tengamos que lamentar cualquier accidente o pérdida de vida en el mar”, indicó, para luego añadir que hasta el próximo 4 de agosto se encontrará abierto el proceso de examinación para matrículas de naves menores deportivas y de pesca artesanal.



Asimismo, el funcionario de Sernapesca en Puerto Williams, Domingo Castillo, hizo entrega de manuales de buenas prácticas a desarrollar en la pesca. “El foco de Sernapesca siempre es fiscalizar que se cumpla la Ley de Pesca, en este caso con los crustáceos de centolla y centollón. Que solamente llegue el producto vivo y en buena talla sobre lo que está estipulado. También va a ser perseguido el uso de redes en la zona de pesca, que es un flagelo que todos los años va aumentando”, dijo.



Por último, el presidente de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales de Puerto Williams, Edwin Olivares, se mostró satisfecho por esta actividad. “Es súper bueno que las autoridades tomen en cuenta a los pescadores artesanales. La gente que estuvo en la charla puso bastante atención y yo creo que quedó conforme con la información que se le entregó, que especialmente tiene que ver con la seguridad marítima, y esto conlleva a que tomen consciencia y se cuiden, porque todos sabemos que detrás de cada pescador hay una familia, hay hijos que esperan”, comentó.



La organización gremial que encabeza Olivares está integrada por una treintena de personas. Sin embargo, el tránsito en el terminal pesquero aumenta con la presencia de población flotante proveniente de otros lugares de la región. Las principales zonas de pesca en la provincia son las ubicadas en áreas marítimas de Puerto Toro, Isla Picton, Isla Lennox, Islas Wollaston y Cabo de Hornos.