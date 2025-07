DIPUTADO BIANCHI SOBRE PROYECTOS PARA REGULAR DIETA Y BENEFICIOS DE LOS EX PRESIDENTES "ME PARECE ILEGAL LA FORMA EN QUE SE HAN ENTREGADO LAS ASIGNACIONES"

El diputado independiente Carlos Bianchi, autor de una de las iniciativas para modificar el actual sistema de dieta vitalicia y asignaciones de los Ex Presidentes de la República, aseguró que se está dando una discusión artificial, y esperaría que el propio Presidente Gabriel Boric le pusiera urgencia a los proyectos de Ley en consecuencia a sus acciones cuando era parlamentario.



"Los secretarios del Senado y la Cámara han sido bastante creativos para hacer una interpretación que a mi gusto es ilegal en la forma de entregar las asignaciones a los ex Presidentes. Para afuera del Congreso el país espera que avancen los proyectos, y lo que debe ocurrir es que a lo menos se eliminen esas asignaciones y quede una dieta en un monto prudente y se entregue a partir de los 65 años como cualquier persona que se jubila en el país".



Bianchi también llamó al Presidente Gabriel Boric a ser consecuente cuando encabezó campañas contra los privilegios y altos sueldos de las autoridades, y le ponga urgencia a esta iniciativa "Creo que el propio señor Boric, que siendo diputado, hizo ver este tipo de actos que no correpondían, me hubiese gustado que él mismo le ponga urgencia a esta discusión. Que se demostrara que lo que decía es lo que pensaba y actúe en consecuencia, aquí ha habido poca consecuencia y llama la atención".