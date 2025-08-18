Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

PROFESORAS Y PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES PARTICIPARON EN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

​En Magallanes, más del 70% de las escuelas y liceos se sumaron a la jornada el jueves 14 de agosto. La participación era de carácter voluntaria para los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado.

jornadadocente

​El Ministerio de Educación convocó a todos los establecimientos educacionales del país a participar en una jornada nacional de reflexión para que profesoras y profesores dialogaran sobre su desarrollo profesional y los desafíos actuales en el aula.

 
En Magallanes, más del 70% de las escuelas y liceos se sumaron a la jornada el jueves 14 de agosto. La participación era de carácter voluntaria para los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado.

 
Según el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, la jornada invitó a las comunidades educativas a reflexionar de forma colectiva sobre los desafíos, aprendizajes y necesidades formativas del quehacer docente. Su principal propósito fue fortalecer el trabajo colaborativo entre pares, resignificar los resultados de la evaluación docente como herramienta formativa y actualizar los Planes Locales de Formación en cada establecimiento.

 
En la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón de Punta Arenas los docentes trabajaron en grupos antes de concluir en una plenaria a la que asistieron también representantes del Departamento Provincial de Educación y del SLEP Magallanes.
Una de las necesidades que comentaron los educadores fue la necesidad de contar con más espacios de diálogo común, con mayor periodicidad para una reflexión más profunda sobre su quehacer y cómo mejorarlo.

 
Beatriz Schmidt Lopizich, directora de la escuela, dijo que era “muy necesario tener un tiempo como docentes para poder reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestras necesidades de mejoramiento y crecimiento, y le decíamos a la autoridad la necesidad de que esto sea más constante”.

 
La jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonín, explicó que “cada escuela tiene un plan local de desarrollo profesional docente y estas jornadas implican que ellos puedan visualizar cómo, pedagógicamente, están trabajando en sus aulas, si el currículum está adaptado, por ejemplo, a su programa, lo que nos va a dar una idea de lo que podemos ver en cada escuela, pero también cómo estamos trabajando a nivel comunal y regional”.

 
En tanto, el subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño, indicó que “como sostenedores educacionales hemos dado todas las facilidades para que nuestros establecimientos y nuestros docentes puedan estar en este espacio de colaboración, de reflexión sobre sus prácticas y también ver las oportunidades de mejora de cada una de las coyunturas que se puedan dar dentro del aula para el beneficio de cada uno de nuestros estudiantes”.

 
La jornada de trabajo contó con una metodología flexible a los distintos contextos escolares y consideró cuatro momentos: análisis de la práctica docente, diagnóstico de necesidades formativas, priorización de objetivos y cierre con acuerdos de trabajo.


electrolizadoresTP

LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES RECIBEN CON GRANDES EXPECTATIVAS ELECTROLIZADORES DE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

Leer Más

​La última medición muestra que Kast sigue liderando, aventajando por 3 puntos a Jara y doblando a Matthei.

​La última medición muestra que Kast sigue liderando, aventajando por 3 puntos a Jara y doblando a Matthei.

cadempresidenciales
nuestrospodcast
jornadadocente

PROFESORAS Y PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES PARTICIPARON EN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ADHESION PACTO DE MAGALLANES

CONSORCIO AUSTRAL CELEBRA SU INGRESO AL PACTO DE MAGALLANES, IMPULSANDO UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
VENTOLERA_FACILITADORES

RED DE ESPACIOS CULTURALES AVANZA EN LA CREACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
KARUKINKANTO

CARTELERA CULTURAL 14 DE AGOSTO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909