Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

ENCUENTRO DE CUIDADORES ABORDARÁ LA ALIMENTACIÓN PALIATIVA EN EL HOSPITAL CLÍNICO ESTE 20 DE AGOSTO DESDE LAS 14.30HRS

Buenos días región.

saludcpu

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la psicóloga Catherine Romero y el médico Camilo Piñeiros informaron a la comunidad sobre una nueva instancia de apoyo para quienes cuidan de personas en etapas avanzadas de enfermedad.

El próximo miércoles 20 de agosto, desde las 14:30 horas, se llevará a cabo un nuevo Encuentro de Cuidadores en el Auditorio Dr. Carlos Banse (Piso -1, Edificio B) del Hospital Clínico. En esta ocasión, el tema central será la Alimentación Paliativa, considerado un aspecto fundamental para el cuidado integral de pacientes con enfermedades avanzadas.

La actividad está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.




programapepsi

FACILITADORAS INTERCULTURALES DEL CESFAM DAMIANOVIC Y CECOSF FORTALECIENDO VIDAS INFORMAN SOBRE EL PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS EN POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

Leer Más

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

rompehiemlos
nuestrospodcast
porvenirgphtransporte

OPERATIVOS DE SEGURIDAD SE REALIZARON EN DISTINTOS PUNTOS DE PORVENIR

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
WhatsApp Image 2025-08-18 at 4

48 AÑOS DE LA MUERTE DEL REY DEL ROCK ELVIS PRESLEY, Y CONVERSAMOS SOBRE SU TRAYECTORIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
LIBROTEA_(1)

LIBROTEA SIN FRONTERAS: LA NUEVA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DOROTEA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
EL MERCURIODATA

DATA 360: EL PROYECTO QUE APUESTA POR UNA NUEVA CULTURA DIGITAL CENTRADA EN LOS DATOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)