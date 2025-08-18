ENCUENTRO DE CUIDADORES ABORDARÁ LA ALIMENTACIÓN PALIATIVA EN EL HOSPITAL CLÍNICO ESTE 20 DE AGOSTO DESDE LAS 14.30HRS

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la psicóloga Catherine Romero y el médico Camilo Piñeiros informaron a la comunidad sobre una nueva instancia de apoyo para quienes cuidan de personas en etapas avanzadas de enfermedad.

El próximo miércoles 20 de agosto, desde las 14:30 horas, se llevará a cabo un nuevo Encuentro de Cuidadores en el Auditorio Dr. Carlos Banse (Piso -1, Edificio B) del Hospital Clínico. En esta ocasión, el tema central será la Alimentación Paliativa, considerado un aspecto fundamental para el cuidado integral de pacientes con enfermedades avanzadas.

La actividad está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.





