CLUB DEPORTIVO AGUAS ABIERTAS MAGALLANES BRILLA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE AGUAS GÉLIDAS EN EL GLACIAR PERITO MORENO

El Club Deportivo Aguas Abiertas Magallanes celebra con orgullo la sobresaliente actuación de sus nadadores en el Campeonato Mundial de Aguas Gélidas, realizado recientemente en el majestuoso Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, Argentina.

El evento se desarrolló entre el lunes 4 y el sábado 9 de agosto, iniciando con la acreditación de nadadores provenientes de todos los países participantes, y continuando con una intensa agenda de competencias y actividades que reunieron a atletas de más de 10 naciones. Los competidores desafiaron las aguas de deshielo del glaciar, con una temperatura aproximada de 3°C durante toda la semana, sin el uso de trajes de neopreno.

Este encuentro no solo fue una exigente prueba de resistencia física y mental, sino también un espacio de camaradería y unión dentro de la comunidad mundial de nadadores de aguas gélidas, que año a año se reúne en el Calafate para participar en el Mundial de Invierno de la provincia de Santa Cruz.

Los deportistas Paula Bravo, Jessica Lincopan, Iván Moll, Martín Castro, Cristian Cresp y Rodrigo Aguilera compitieron en las siguientes pruebas:

Con gran satisfacción, el club informa que esta participación resultó en 15 medallas obtenidas en distintas categorías, un logro que enorgullece a la institución y a la región. Además, el Club Deportivo Aguas Abiertas Magallanes ha participado en las tres ediciones de este campeonato, consolidando su presencia y compromiso con este evento internacional.

"Competir en un escenario tan imponente y extremo es un privilegio y un gran reto. Nuestros nadadores demostraron que la preparación, disciplina y pasión por este deporte nos permiten estar a la altura de los mejores del mundo", señaló Rodrigo Aguilera, presidente del Club Deportivo Aguas Abiertas Magallanes.

La participación en este campeonato reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo y promoción de las aguas abiertas gélidas, llevando con orgullo el nombre de Magallanes y de Chile a escenarios deportivos de élite.

RESULTADOS OFICIALES DEL CAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS GELIDAS WINTER SWIMMING WORLD CUP CALAFATE 2025 ARGENTINA EQUIPO AGUAS ABIERTAS MAGALLANES

PAULA BRAVO SEPULVEDA

JESSICA LINCOPAN MELO

MARTÍN CASTRO GARCIA

Estilo libre: 50, 100, 200 y 500 metros

Estilo Pecho: 50, 100 y 200 metros

Estilo Mariposa: 50 metros 3° Lugar 50 M LIBRE Categoría 30-39 MEDALLA 6° Lugar 100 M PECHO Categoría 30-39 2° Lugar 200 M LIBRE Categoría 30-34 MEDALLA 2° Lugar 500 M LIBRE Categoría 30-34 MEDALLA 3° Lugar 200 M PECHO Categoría 30-34 MEDALLA 4° Lugar 100 M LIBRE Categoría 30-39 10° Lugar 50 M LIBRE Categoría 30-39 17° Lugar 50 M PECHO Categoría 30-39 3° Lugar 200 M LIBRE Categoría 35-39 MEDALLA 2° Lugar 500 M LIBRE Categoría 35-39 MEDALLA 14° Lugar 100 M LIBRE Categoría 30-39 5° Lugar 50 M LIBRE Categoría 30-39 3° Lugar 200 M LIBRE Categoría 30-34 MEDALLA 2° Lugar 500 M LIBRE Categoría 30-34 MEDALLA 3° Lugar 100 M LIBRE Categoría 30-39 MEDALLA 7° Lugar 50 M LIBRE Categoría 30-39 6° Lugar 50 M PECHO Categoría 30-39 4° Lugar 100 M PECHO Categoría 30-39 3° Lugar 200 M LIBRE Categoría 35-39 MEDALLA CRISTIAN CRESP





IVAN MOLL KORTMANN

3° Lugar 50 M LIBRE Categoría 40-44 MEDALLA 3° Lugar 50 M PECHO Categoría 40-44 MEDALLA 2° Lugar 200 M LIBRE Categoría 40-44 MEDALLA 2° Lugar 500 M LIBRE Categoría 40-44 MEDALLA 2° Lugar 100 M LIBRE Categoría 40-44 MEDALLA

RODRIGO AGUILERA ARANEDA

6° Lugar 50 M LIBRE Categoría 50-54 6° Lugar 50 M PECHO Categoría 50-54 6° Lugar 200 M LIBRE Categoría 50-54 7° Lugar 500 M LIBRE Categoría 50-54 5° Lugar 100 M LIBRE Categoría 50-54

​

