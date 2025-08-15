ESCAFFI: “NO SE EXTRAÑEN SI LLEGAMOS CON LAS FIRMAS... HASTA AHÍ HABRÁ LLEGADO EL MODELO POLÍTICO DE CUOTEO Y RASQUERÍO”

El domingo 10, al mediodía, la Plaza de la Constitución fue escenario de un acto ciudadano espontáneo, emotivo y sin precedentes, que reunió a familias provenientes de diversas regiones del país. El motivo: expresar su apoyo a la propuesta de país común presentada por el precandidato presidencial independiente Carlos Escaffi en septiembre de 2024, centrada en 7 prioridades nacionales: seguridad, migraciones, lucha contra la corrupción, reactivación económica y calidad como principio transversal en salud, pensiones y educación.

En su intervención, Escaffi expresó: “Hoy hemos hecho historia. Esto no se trata de partidos ni politiquería; esto se trata de Chile, de nuestros hijos, de ordenar nuestra casa. Para esta noble tarea los necesito a ustedes, chilenos valientes, que con compromiso y convicción hoy están acá. A todos ustedes, mi gratitud y reconocimiento”.

El precandidato también anticipó que no descarta una sorpresa de último minuto en el proceso de recolección de firmas ante el Servel: “Que no se extrañen si llegamos con las firmas. Si ello ocurre, les aseguro que el modelo político convencional de cuoteo y rasquerío se acabará. Llegará el orden, y se sentirá. Avisados están”.

Antes de despedirse, anunció su agenda para los próximos días: “Esta semana estaré recorriendo en micro —porque las monedas ya no alcanzan para andar en auto— ciudades que nos han pedido estar: Chillán, nuevamente Curicó, Talca, Valparaíso y Santiago. Sigan firmando. Yo no tengo voluntarios en cada esquina ni lucas para campañas millonarias. Lo único que tengo es mi voz y mi compromiso cívico con cada chileno, y por ellos voy hasta el final”.

Escaffi —apodado “el Cisne Negro” por representar lo inesperado que genera un alto impacto— ha recorrido más de 5.400 kilómetros por tierra, visitando ciudades y localidades desde el extremo norte al sur profundo, escuchando de primera mano las demandas de los ciudadanos de a pie.

¿Quién es Carlos Escaffi, el hombre que limpiará y ordenará Chile?

Carlos Escaffi, 47, casado, 3 hijos, titulado en administración y gerencia, magister en ciencias políticas y relaciones internacionales, porteño, nacido y criado en los cerros de Valparaíso, no viene del mundo político, es un chileno hijo del rigor, del trabajo, del esfuerzo, y creyente en la meritocracia, que decidió actuar. Un hombre de fe, con la experiencia, formación y determinación para limpiar y restaurar el orden y el respeto.

