16 de agosto de 2025

CORTE SUPREMA TOMÓ JURAMENTO DE MINISTRA TITULAR EN CIENCIAS DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

​ ​ La Ministra Titular Licenciada en Ciencias, Sibel Villalobos Volpi inició sus funciones en el Tercer Tribunal Ambiental el miércoles 13 de agosto.

JuramentoMinistros

El miércoles 13 de agosto, y ante la Presidenta (s) de la Corte Suprema, Sra. Gloria Ana Chevesich, se realizó la ceremonia en que la Sra. Sibel Villalobos Volpi, prestó juramento como Ministra Titular Licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. La Ministra Sra. Villalobos es Licenciada en Biología Marina y Magíster en Ciencias, Mención Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile y ejerció el mismo cargo en dicho Tribunal durante el periodo 2017 a 2023. En la ceremonia también prestó juramento el Ministro Titular Abogado del Primer Tribunal Ambiental, Sr. Alamiro Alfaro.

Con este juramento, el Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia, queda compuesto por el Ministro Titular Abogado y Presidente (s), Sr. Javier Millar Silva; la Ministra Titular Licenciada en Ciencias, Sra. Sibel Villalobos Volpi; el Ministro Suplente Licenciado en Ciencias, Sr. Carlos Valdovinos Jeldes. Los otros dos cargos de Ministro Titular Abogado y Ministro Suplente Abogado se encuentran vacantes desde diciembre de 2023. 

El Tercer Tribunal Ambiental de Chile nace en cumplimiento a la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales en el país e inició su función jurisdiccional el 9 de diciembre del 2013. Su labor es resolver las controversias ambientales que mandata la Ley y que se produzcan en las regiones de Ñuble, del Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén, y de Magallanes. 


MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

faenatales

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA FAE PUERTO NATALES FESTEJARON EL DÍA DE LA NIÑEZ CON UN TOUR HISTÓRICO POR LA COMUNA

