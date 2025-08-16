Punta Arenas,
16 de agosto de 2025

HYST IMPULSA GESTIONES ESTRATÉGICAS EN BRASIL PARA CONCRETAR VUELO DIRECTO A MAGALLANES

Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine. ​

Una intensa agenda de reuniones en Sao Paulo con autoridades, aerolíneas, gremios turísticos y asociaciones del sector, sostuvo la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, con el objetivo de concretar un vuelo directo de Magallanes y la ciudad brasileña.

Con información técnica, estudios de mercado y argumentos estratégicos que evidencian el alto potencial de la conexión directa para ambos países, HYST presentó a las autoridades de turismo de Sao Paulo esta iniciativa largamente esperada por el sector turismo, que busca abrir una nueva ruta aérea que potencie el desarrollo económico, cultural y turístico entre Chile y Brasil.

“Este viaje ha sido un paso fundamental para instalar en la agenda internacional la necesidad de conectar Magallanes y Sao Paulo de manera directa. Presentamos datos sólidos y demostramos que esta ruta abriría oportunidades no solo para el turismo, sino también para el comercio y el intercambio cultural. Es una oportunidad de ganar-ganar para ambos territorios”, señaló la gerente de HYST,  Sara Adema Yusta.

Rodrigo Bustamante, presidente de la Asociación, afirmó: “Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para que este tan anhelado vuelo pueda concretarse y que las aerolíneas reconozcan la demanda y necesidades existentes. Esta ruta beneficiaría tanto a los turistas brasileños que deseen conocer Magallanes como a los magallánicos que quieran acceder a Brasil, además de fortalecer relaciones comerciales de alto valor”.

En tanto, la subsecretaria de Turismo de Chile, Verónica Pardo, agregó que “las iniciativas que, en este caso, HYST está impulsando no buscan únicamente el desarrollo de una asociación o de una región, sino que apuntan al desarrollo de todo un país, que muchas veces requiere descentralizar este tipo de acciones para poder seguir evolucionando. Este es también el compromiso que como Gobierno nos hemos propuesto: impulsar con todas nuestras fuerzas, en conjunto con el sector público y privado, estrategias que generen un impacto real. Nos estamos sumando a esta propuesta porque creemos en su potencial, y trabajaremos para que se concrete y así podamos aprovechar al máximo los beneficios y frutos que traerá una vez que sea una realidad”.

Es importante destacar que este proyecto no solo responde a una demanda turística, sino que también contribuye a la descentralización, consolidando a Magallanes como un hub aéreo y un destino internacional competitivo durante todo el año.


​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR AMENAZAS DE MUERTE

JuramentoMinistros

CORTE SUPREMA TOMÓ JURAMENTO DE MINISTRA TITULAR EN CIENCIAS DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Jornada de Bienestar Docente 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZÓ JORNADA DE BIENESTAR DOCENTE EN MAGALLANES

