SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA

La Opinión Austral|Automovilismo.- La edición 50 del Gran Premio de la Hermandad fue suspendido cuando se cumplía la primera etapa de la tradicional competencia en Tierra del Fuego, la que había sido puesta en marcha desde la ciudad de Río Grande hacia Puerto Porvenir del lado chileno de la isla.

La medida se tomó cuando un accidente de consideración se dio en el sector de San Sebastián cercano a la frontera argentina, donde el Chevrolet Corsa tripulado por Martín Thompson y navegado por Mauro Bahamonde volcó estrepitosamente y hubo que hacer funcionar el sistema de seguridad con las ambulancias en sentido contrario a la carrera rumbo al Hospital de Río Grande, lo que provocó la suspensión cuando 16 autos de las categorías mayores ya habían llegado a Puerto Porvenir, sumado a que 32 autos de las categorías “A” y “B” aún no habían largado desde Río Grande.

Esto hizo que se tomara una medida extrema cuando todo estaba en marcha desde las primeras horas de la mañana y luego del clasificatorio cumplido en la jornada del día viernes, y todo se puso en marcha tal lo previsto saliendo a la ruta los autos de la categoría “G”, donde el ushuaiense Lucas Garro largaba en punta habiendo ganado la clasificación sabatina, pero a los pocos kilómetros de recorrido y antes de llegar a La Arcillosa pinchaba un neumático lo que lo retrasaba notoriamente, por lo que en ese sector, marchaba primero Luciano Preto en los tiempos seguido del chileno Jacov Masle, y sus coterráneos Cristobal Masle y Luis Mladinic, con Jacov Masle abriendo el camino.

Rumbo a Avilés, se notaba que Preto superaba a Cristobal Masle en el camino, mientras que en las otras categorías el ritmo de algunos reconocidos pilotos se notaba en el camino, como lo que venía haciendo el chileno Goich, Ignacio Pavlov, De Amuchastegui y Santino Rossi en lo que era su debut en la Hermandad, con todos los pilotos con mucha precaución porque la neblina se apoderó de la ruta del lado argentino, y complicaba la visión de los pilotos.

Con ese problema llegaron a la frontera con Luciano Preto que seguía superando kilómetros y con un Lucas Garro que en su afán de recuperar lo que había perdido al inicio, era el mas ligero en la ruta, mientras algunos otros autos despistados y volcados hacían notar las dificultades de una ruta con piso seco y muy ligera así como se había dado el accidente en la frontera, pasaba lo mismo tierra adentro, con varios estropeados como Jacov Masle con motor fundido y fuera de la lucha por la punta, con Sebastián Marchisio navegado por Tobías Yess que quedaba mirando al cielo, y algunos mas como Sarmiento con un “palo de esos para recordar”, o el de Alfio Cárcamo con Martín Veron que también se pegaban sin consecuencias personales pero con los autos destrozados.

​

