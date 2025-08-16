Punta Arenas,
16 de agosto de 2025

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

Danilo Núñez valoró trabajo realizado por Dirección de Arquitectura en el diseño de proyectos que rescatan antigua Penitenciaria y la Primera Compañía de Bomberos. ​

subse mop (2)

Además, la autoridad recalcó que el Ministerio destinó más de $171 mil millones en la región, un 5,3% más que 2024, de los cuales ya se ha ejecutado más del 50%.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, destacó la importancia de recuperar los edificios patrimoniales, para el uso y disfrute de la comunidad, al inspeccionar junto a autoridades regionales dos proyectos emblemáticos que se ejecutan en el casco histórico de Punta Arenas, como parte de su primera visita a la Región de Magallanes.

Se trata de la antigua Penitenciaria, edificio que data de 1899 y que hoy es parte de un proyecto para reconvertirla en Archivo y Biblioteca Regional, iniciativa que tiene un avance del 26% y un costo de más de 34 mil millones de pesos, con fondos del Gobierno Regional de Magallanes, que aporta tres cuartas partes de la inversión, y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, con porcentaje restante. El segundo proyecto es la recuperación del edificio de la Primera Compañía de Bomberos, construido en 1911, obra que ya tiene un 100% de ejecución, con más de 4 mil millones de pesos provenientes del FNDR.

La autoridad ministerial estuvo acompañada por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies; el delegado presidencial regional José Ruiz; y el seremi MOP, José Hernández, oportunidad en que vieron en detalle cómo ambos proyectos no sólo buscan rescatar la memoria histórica y patrimonial de la ciudad, sino que también se convierten en nuevos polos culturales, pues, además de contar con una moderna biblioteca regional, la ciudad tendrá un museo abierto a los visitantes en la remozada sede bomberil.

“Estamos muy orgullosos de nuestra Dirección de Arquitectura, la cual ha sido mandatada por el Gobierno regional para esta tremenda obra, como recuperar espacios que tienen más de 100 años. Estamos recuperando el valor histórico y patrimonial de la antigua cárcel, y ya nos imaginamos cómo niños y sus familias podrán disfrutar de esos espacios. Asimismo, le entregamos también a nuestros bomberos de Chile un espacio más digno de trabajo y de apoyo a la ciudadanía”, señaló Danilo Núñez.

El subsecretario de Obras Públicas valoró el trabajo con el Gobierno Regional de Magallanes, lo que se traduce en diversos proyectos del MOP que han contado con recursos del FNDR para su ejecución. Asimismo, valoró el liderazgo impulsado para desarrollar la industria del hidrógeno verde, que se traduce en el Pacto de Magallanes en curso y que la cartera ministerial suscribió en esta visita, para aportar con proyectos que mejoren la movilidad en la región.

Consultado sobre el trabajo que realiza el Ministerio en Magallanes, la autoridad rescató que “tenemos sinnúmero de proyectos del MOP y el presupuesto aumentó en casi un 6% en la región en comparación con el año pasado. A la fecha llevaban más de un 56% de ejecución presupuestaria, que, en otras palabras, significa desembolso para que las empresas contratistas tengan recursos frescos para pagar a sus trabajadores, también a sus proveedores y de esa forma vamos generando empleo, desarrollando económicamente a la región”.

Cabe señalar que para este 2025 se destinaron más de 171 mil millones de pesos en inversión ministerial para la Región de Magallanes, lo que se traduce en la ejecución y puesta en marcha de alrededor de 230 iniciativas, de las cuales cerca de la mitad corresponde a la Dirección de Vialidad.



goremop

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

