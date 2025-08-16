Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

16 de agosto de 2025

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A LORETO ORELLANA ZARRICUETA COMO NUEVA SUPERINTENDENTA DE EDUCACIÓN

​ ​ Psicóloga y magíster en Políticas Públicas y se convertirá en la primera mujer en asumir el cargo. ​

comunicado_nuevasuperintendenta

Cuenta con una importante experiencia en el sector educativo, habiéndose desempeñado en instituciones de educación superior, educación municipal y la propia Superintendencia de Educación, donde se encontraba ejerciendo como jefa de Gabinete.

 El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, nombró a la psicóloga Loreto Orellana Zarricueta como nueva superintendenta de Educación. El profesional fue seleccionado a través de un concurso de Alta Dirección Pública, en el que participaron 190 personas y se convertirá en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de la institución.

Loreto Orellana es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Además, cuenta con un diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En su trayectoria laboral destaca un amplio conocimiento de las instituciones de educación y un marcado compromiso con el servicio público, donde ha ejercido cargos directivos en instituciones del área de la educación y la salud.

Fue asesora del Gabinete del exministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre y ha sido jefa de Gabinete en la Superintendencia de Educación en dos periodos, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, desempeñando un rol clave en el desarrollo de políticas orientadas a la equidad, la inclusión y la mejora de la calidad educativa. Parte de su labor en la Supereduc, ha sido liderar y coordinar la planificación estratégica, profundizando el enfoque de derechos y orientando el desempeño de las 16 direcciones regionales y las 5 divisiones que componen la institución.

También dirigió el Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Dirección de Educación Municipal de Santiago entre los años 2012 y 2014, desde donde promovió la coordinación entre organizaciones gubernamentales y civiles y el sistema público de educación.

En educación superior ha sido asesora del área internacional de la Universidad Católica del Norte (UCN) y de la Agrupación de Universidades Regionales del Consejo de Rectores, además trabajó como analista de procesos académicos en el DUOC UC. Durante su formación universitaria participó activamente de la organización estudiantil, llegando a ser presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCN.

En el área de la salud ha trabajado en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana entre 2006 y 2010 y en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz, donde fue jefa de la unidad de capacitación.

Sobre la Supereduc

La Superintendencia de Educación fue creada en 2011 y forma parte del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación. Entre sus facultades se encuentra la fiscalización del cumplimiento normativo y el buen uso de recursos públicos en los establecimientos de educación parvularia, básica y media.
Como parte de su hacer institucional, este servicio público debe promocionar, informar y educar a las comunidades educativas ya la ciudadanía en general sobre la normativa educativa y el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes. También debe dar a conocer los mecanismos disponibles para resolver consultas, solicitar mediaciones y atender denuncias o reclamos.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HYST IMPULSA GESTIONES ESTRATÉGICAS EN BRASIL PARA CONCRETAR VUELO DIRECTO A MAGALLANES

Leer Más

Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine.


Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine.


image0
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-14 at 14

PACTO MAGALLANES: GOBIERNO PREPARA ACUERDO CON EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE Y DETALLA PLAN DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL SECTOR

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
image0

HYST IMPULSA GESTIONES ESTRATÉGICAS EN BRASIL PARA CONCRETAR VUELO DIRECTO A MAGALLANES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
portadaweb5206100d8c8c4cd399b1b1fb84324abc

LA MITAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CHILE PERCIBIERON INGRESOS MENORES O IGUALES A $611.162 EN 2024

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
matheson

DIPUTADO MATHESON PLANTEA CONTRATACIÓN DIFERENCIADA PARA URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.