Punta Arenas,
16 de agosto de 2025

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DISMINUYERON INTERANUALMENTE EN MAYO DE 2025

En igual período, aumentaron los Acuerdos de Unión Civil. ​

pareja

Un total de 12.543 nacimientos, de los cuales el 50,6% son hombres y el 49,4% son mujeres, se registraron en el país en el quinto mes del año, marcando una caída de 5,6% respecto a mayo de 2024, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos de mayo fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,8% del total (3.737 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,1% (3.150 nacidos vivos).

 

Matrimonios y AUC

Las cifras de estadísticas vitales de marzo dan cuenta, a su vez, de un total de 3.970 matrimonios en el país, lo que equivale a un descenso de 7,5% respecto a igual mes de 2024.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 1.605, cifra que implicó un alza interanual de 16,6%. La gran mayoría de los acuerdos (90,2%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 5,2%, mientras los AUC entre mujeres llegaron al 4,6% del total.

 

Defunciones

En mayo de 2025 se registraron 11.519 defunciones, de las cuales 6.015 fueron hombres (52,2%) y 5.503 fueron mujeres (47,8%). La cifra total representa una disminución interanual de 7,8%.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 42,9% del total (4.947 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 71, equivalente al 0,6% del total.

 


CIFRAS PROVISIONALES DE ESTADÍSTICAS VITALES CONFIRMAN DISMINUCIÓN DE NACIMIENTOS EN 2024

Aguas Magallanes

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

Leer Más

Danilo Núñez valoró trabajo realizado por Dirección de Arquitectura en el diseño de proyectos que rescatan antigua Penitenciaria y la Primera Compañía de Bomberos.


Danilo Núñez valoró trabajo realizado por Dirección de Arquitectura en el diseño de proyectos que rescatan antigua Penitenciaria y la Primera Compañía de Bomberos.


pareja

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DISMINUYERON INTERANUALMENTE EN MAYO DE 2025

foto_0000000220250815184533

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

PRESENTACIÓN FOJI 1

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ ÚLTIMO CONCIERTO 2025 DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES EN PUNTA ARENAS

Juan Ramón Castillo (al medio)

ASUMIERON LOS COORDINADORES DE OFICINAS LOCALES DEL SLEP MAGALLANES EN PORVENIR Y PUERTO NATALES

