Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de agosto de 2025

ESTE LUNES FINALIZA RETIRO DE ENTRADAS PARA CONCIERTO DE JAZZ

El evento abrirá una semana cultural que incluirá gala folclórica y Feria del Libro. ​

CARTELERA CULTURAL (2)

La Municipalidad de Punta Arenas informó que este lunes 18 de agosto será el último día para retirar invitaciones para el Concierto de Jazz, que se realizará el martes 19 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro". La actividad es gratuita y reunirá a tres agrupaciones locales con un repertorio que incluirá jazz estándar y boleros con arreglos originales.

El alcalde Claudio Radonich destacó que el espectáculo es parte de una intensa semana de la Agenda Cultural Municipal 2025, que se suma a las actividades de las Invernadas. "Tendremos jazz con bandas locales el martes 19, el jueves 21 celebraremos el Día Mundial del Folklore en el Teatro Municipal, y cerraremos el fin de semana con la Feria del Libro Dinko Pavlov, que este año dedicará un día a Gabriela Mistral. Queremos que estas instancias culturales reúnan a las familias, motiven la lectura y fortalezcan nuestro vínculo con la música, las letras y nuestras raíces", señaló.

La encargada de Cultura del municipio, Maribel Valle, detalló que las entradas para el concierto de jazz podrán retirarse mañana lunes 18 en Unimarc Sur, de 15:00 a 17:00 horas, y en el Teatro Municipal "José Bohr", de 15:00 a 19:00 horas. "Es importante que quienes deseen asistir lo hagan puntualmente y utilicen las entradas retiradas, para que todos puedan disfrutar del espectáculo", afirmó.

Respecto a las demás actividades de la semana, Valle informó que el Día Mundial del Folklore se celebrará el jueves 21 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Municipal, con la participación de destacadas agrupaciones folclóricas de la comuna. Las invitaciones para esta gala podrán retirarse los días 18 y 19 de agosto en Unimarc Sur (15:00 a 17:00 horas) y en el Teatro Municipal (15:00 a 19:00 horas).

Finalmente, del 22 al 24 de agosto se realizará la XXVII Feria del Libro Dinko Pavlov en el Centro Cultural Municipal, con presentaciones literarias, firmas de autores, teatro, stands de venta y actividades para niños. Este año la feria tendrá un día especial dedicado a Gabriela Mistral, en conmemoración de los 80 años de su Premio Nobel, incluyendo charlas de expertos y el lanzamiento del libro de Patricia Stambuk sobre la vida y obra de la poeta.

"Queremos que la comunidad participe de estas propuestas culturales totalmente gratuitas, que complementan las actividades de la invernada y muestran el talento y la historia de nuestra región", concluyó Radonich.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

Leer Más

Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Sin título
nuestrospodcast
ROD_9446 (Copiar)

SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ROD_9446 (Copiar)

SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5e82e5ee-7561-4006-89a8-9ff81fbadaad-728x409

SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministroenergiapuq

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.