ESTE LUNES FINALIZA RETIRO DE ENTRADAS PARA CONCIERTO DE JAZZ

La Municipalidad de Punta Arenas informó que este lunes 18 de agosto será el último día para retirar invitaciones para el Concierto de Jazz, que se realizará el martes 19 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro". La actividad es gratuita y reunirá a tres agrupaciones locales con un repertorio que incluirá jazz estándar y boleros con arreglos originales.

El alcalde Claudio Radonich destacó que el espectáculo es parte de una intensa semana de la Agenda Cultural Municipal 2025, que se suma a las actividades de las Invernadas. "Tendremos jazz con bandas locales el martes 19, el jueves 21 celebraremos el Día Mundial del Folklore en el Teatro Municipal, y cerraremos el fin de semana con la Feria del Libro Dinko Pavlov, que este año dedicará un día a Gabriela Mistral. Queremos que estas instancias culturales reúnan a las familias, motiven la lectura y fortalezcan nuestro vínculo con la música, las letras y nuestras raíces", señaló.

La encargada de Cultura del municipio, Maribel Valle, detalló que las entradas para el concierto de jazz podrán retirarse mañana lunes 18 en Unimarc Sur, de 15:00 a 17:00 horas, y en el Teatro Municipal "José Bohr", de 15:00 a 19:00 horas. "Es importante que quienes deseen asistir lo hagan puntualmente y utilicen las entradas retiradas, para que todos puedan disfrutar del espectáculo", afirmó.

Respecto a las demás actividades de la semana, Valle informó que el Día Mundial del Folklore se celebrará el jueves 21 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Municipal, con la participación de destacadas agrupaciones folclóricas de la comuna. Las invitaciones para esta gala podrán retirarse los días 18 y 19 de agosto en Unimarc Sur (15:00 a 17:00 horas) y en el Teatro Municipal (15:00 a 19:00 horas).

Finalmente, del 22 al 24 de agosto se realizará la XXVII Feria del Libro Dinko Pavlov en el Centro Cultural Municipal, con presentaciones literarias, firmas de autores, teatro, stands de venta y actividades para niños. Este año la feria tendrá un día especial dedicado a Gabriela Mistral, en conmemoración de los 80 años de su Premio Nobel, incluyendo charlas de expertos y el lanzamiento del libro de Patricia Stambuk sobre la vida y obra de la poeta.

"Queremos que la comunidad participe de estas propuestas culturales totalmente gratuitas, que complementan las actividades de la invernada y muestran el talento y la historia de nuestra región", concluyó Radonich.

