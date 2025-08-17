Punta Arenas,
17 de agosto de 2025

“PEREGRINANDO JUNTO A TI SEÑOR… MANTENEMOS VIVA LA LLAMA DE LA ESPERANZA” FESTIVIDAD EN HONOR A JESÚS NAZARENO 2025

​ ​ P róximo viernes 22 de agosto a las 20:00 horas.

IMG-20250602-WA0011

La tradicional festividad religiosa, se inicia con la novena preparatoria, el próximo viernes 22 de agosto a las 20:00 horas en el Santuario de Jesús Nazareno, de Av. Circunvalación esquina Av. Salvador Allende.

La comunidad del Santuario de Jesús Nazareno invita a toda la comunidad magallánica, en especial a los católicos que peregrinan en Magallanes y a quienes la herencia chilota les mueve al amor al Señor de las Caídas a participar de la festividad religiosa más importante de la Patagonia.

La devoción a Jesús Nazareno, tradición religiosa venida desde Chiloé, tiene su centro en el mes de agosto de cada año con las nueve noches de encuentro, oración y preparación llamadas “novena”. Esta se inicia este viernes 22 de agosto y finaliza el día sábado 30 de este mismo mes, a las 20:00 horas.

La motivación de cada noche va en la línea de este año jubilar que nos encontramos viviendo como iglesia y de los 25 años que conmemora el Santuario de la primera misa realizada en nuestra casa de oración. Con motivo de estos dos grandes hitos es que Jesús Nazareno saldrá a peregrinar a partir del 15 de agosto, recorriendo durante una semana los tres templos jubilares que tenemos en nuestra ciudad, Santuario María Auxiliadora, Iglesia Catedral y Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

El 21 de agosto (jueves) por primera vez se realizará la Cantata en Honor al Señor de las Caídas.

Y con respecto a la procesión, de manera excepcional de ha extendido el recorrido, pasando en esta oportunidad por fuera de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, templo que acogió la imagen de Jesús Nazareno cuando llegó a Punta Arenas.

Para el día de la Festividad, domingo 31 de agosto, la cita es a las 14:00 horas para la procesión, las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa, recorrerán sobre los hombros de fieles hombres y mujeres el trayecto tradicional (Av. Circunvalación al sur, Gaspar Marín al oriente, José Martínez de Aldunate, Av. Eduardo Frei al norte, Pedro Bórquez al poniente y Av. Circunvalación en regreso al Santuario).

Invitamos a todos los medios de comunicación que quieran hacer notas, entrevistas o sumarse a la transmisión, a poder hacerlo libremente y contactar al diácono del Santuario de forma telefónica, para poder comunicar a los y las fieles de estos espacios.


InvitacionSemanaSanta

EDUCAR ES UN ACTO DE AMOR Y ESPERANZA, PARA EL BIEN COMUN

